l’aga khan trust et le studio KO revitalisent les mahallas du XIXe siècle de Tachkent en tant que résidences d’artistes

cca lance ses premières résidences d’artistes dans les mahallas de tachkent

Dans les mahallas historiques de Tachkent, d’anciens quartiers ancrés dans les valeurs de communauté et d’unité, le Trust Aga Khan pour la culture et Studio KO avoir revitalisé deux sites patrimoniaux comme contemporains résidences d’artistes. Ce mois-ci, le programme dirigé par le Centre d’art contemporain (CCA) lancera sa première cohorte, favorisant la collaboration interculturelle aux échelles régionale et mondiale, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’initiative plus large de l’État visant à préserver l’identité historique de la capitale ouzbèke.

Le site de la mahalla Namuna, conçu au XIXe siècle comme un complexe de médersa (école) et de mosquée, embrasse son évolution grâce à un équilibre entre préservation et réinterprétation. Volumes d’origine bois cadres, vieux de 300 ans maçonnerieet verre et acier Les interventions forment la résidence, avec un programme comprenant des espaces de vie, des ateliers, un espace d’exposition et un café. Un court voyage à travers la vieille ville jusqu’au mahalla Khast Imom, les deuxièmes résidences sont installées dans un petit ancien jardin d’enfants. Cet espace révèle la typologie spatiale et le séquençage typiques de la maison mahalla, configurant des pièces qui passent du commun au privé autour d’une cour verdoyante. Sur les deux sites, les interventions du Studio KO sont modestement présentées – soit dissimulées derrière un mur de pierre, soit imitant subtilement les formes vernaculaires des matériaux modernes.



toutes les images sont une gracieuseté du Centre d’Arts Contemporains, sauf indication contraire

Le Trust Ag Khan pour la culture revitalise une médersa du XIXe siècle

Les efforts de restauration du Trust Aga Khan pour la culture au mahalla de Namuna se sont largement concentrés sur la découverte et la préservation des caractéristiques d’origine du bâtiment, depuis ses poutres et sa maçonnerie en brique jusqu’à ses charpentes en bois et ses avant-toits. Directeur général Ajmal Maiwandi explique qu’avant sa restauration, le bâtiment de type iwan situé à l’entrée du site était dans un état de délabrement sévère, avec des traces de modifications importantes tout au long du 20e siècle. « Lorsque nous l’avons découvert pour la première fois, le bâtiment était un atelier de menuiserie. Il a été subdivisé en pièces plus petites et le mihrab a été dissimulé derrière des couches de briques. » a-t-il partagé tout en nous guidant à travers l’espace.

Ces murs et cloisons temporaires ont été retirés pour laisser la place au nouvel espace d’exposition, révélant la structure d’origine et les éléments décoratifs cachés sous des couches de plâtre de ciment et des plafonds enduits. « Sous ces interventions modernes, nous avons découvert des plinthes complexes et des motifs floraux cachés depuis des décennies », Maiwandi ajoute. En outre, résoudre les problèmes qui ont provoqué une grave dégradation au fil du temps, le toit – probablement remplacé dans les années 1930 ou 40 – a été identifié comme une source clé de dégâts d’eau sur les structures en bois situées en dessous et réparé.



Le Centre d’art contemporain lance ses premières résidences d’artistes à Tachkent

le studio ko présente des interventions contemporaines

De l’autre côté de la cour et nichés dans de vastes arches en brique, les espaces de vie des résidents ont été construits à partir d’une palette naturelle de bois et de brique qui préserve le caractère authentique du site. La façade exposée et les intérieurs sont un mélange de briques d’origine, vieilles de trois siècles, ainsi que de certaines provenant récemment de Boukhara, menant au mur de pierre adjacent qui cache l’ajout contemporain du Studio KO. Le atelier français a créé un volume lumineux marqué par de vastes vitrages et une charpente en acier pour accueillir des ateliers modernes équipés de machines spécialisées et un café.

Le complexe dispose également d’une terrasse, autrefois lieu de rassemblement communautaire, qui a été relancée en salon de thé. Soutenir le Centre d’Art Contemporain ordre du jour Afin de cultiver la co-création et la préservation du patrimoine régional, toutes les restaurations ont été mises en œuvre en collaboration avec des constructeurs, des menuisiers et des maçons locaux, en mettant l’accent sur le mentorat d’une jeune génération d’artisans.



le Trust Aga Khan pour la culture et le Studio KO ont revitalisé deux sites patrimoniaux dans la vieille ville de Tachkent

préserver le patrimoine ouzbek et la culture créative

Les résidences accueillent cinq participants par promotion, invitant des artistes de diverses disciplines à s’inspirer de leur contexte. Cherchant à intégrer la créativité contemporaine dans le contexte culturel historique de l’Ouzbékistan, le programme encourage l’engagement avec un réseau international de créatifs et de mentors, tout en collaborant avec les communautés locales et les artisans ouzbeks, en adoptant leur savoir-faire traditionnel et leurs matériaux locaux. « Nous voulons créer quelque chose qui s’intègre complètement à la communauté », Cryil Zammit, conseiller de projet et consultant, partage en avant-première les résidences.

Dans la vieille ville de Tachkent, le site Namuna mahalla poursuivra sa tradition éducative d’école islamique et invitera les habitants à créer dans les domaines de l’art contemporain, du design, de l’artisanat, de l’architecture, des arts culinaires, du cinéma ou de l’art sonore. Pendant ce temps, la mahalla Khast Imom n’hébergera qu’un à deux chercheurs, conservateurs ou écrivains, tout en créant la première bibliothèque curatoriale d’Asie centrale. Les résidences d’artistes du Centre d’art contemporain font partie d’une initiative plus large menée par la Fondation ouzbèke pour le développement de l’art et de la culture (ACDF), qui supervise la revitalisation du patrimoine culturel et créatif du pays. Le président de la fondation, Gayane Umerova, souligne l’importance de cette initiative : « En facilitant les collaborations interculturelles, nous contribuons à créer un écosystème artistique durable qui profite aux communautés locales et internationales. »