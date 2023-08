Un décalage notoire connu sous le nom de « Saw Killer » consiste à rester en prison au moins jusqu’en 2062 après avoir poignardé un gardien de prison au cou.

Matthew Tinling, 36 ans, purge déjà deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d’un ancien soldat après lui avoir scié la colonne vertébrale, et pour une attaque au couteau sur un autre décalage.

Matthew Tinling, surnommé le Saw Killer, purge déjà deux peines d’emprisonnement à perpétuité après le meurtre horrible d’un ancien soldat et l’attaque au couteau d’un camarade. Crédit : Chronique de Westminster

Il a écopé de sept années supplémentaires après son attaque au HMP Woodhill, près de Milton Keynes, Bucks, en février 2021, avec une tige qu’il avait cachée dans la bouche.

Le garde a eu besoin de 18 points de suture après l’attaque.

Tinling s’est ensuite vanté dans une lettre de s’être « mutilé le visage ».

Le juge Morris, qui a condamné Tinling à la Crown Court d’Aylesbury, avait déclaré qu’il s’était montré « plus bruyant envers le personnel de l’aile » quelques semaines avant l’attaque.

Tinling était de plus en plus agité à l’idée de ne pas pouvoir consulter un nouveau psychologue, car il estimait que son psychologue actuel avait « trahi sa confiance ».

Un officier a déclaré avoir entendu M. Tinling dire au chef de l’unité de le faire changer parce que « sa tête s’en allait ».

Il avait été placé sous sécurité renforcée afin que quatre policiers soient toujours présents lorsqu’il serait sorti de sa cellule, selon des documents judiciaires.

Le matin de l’attaque, Tinling s’entraînait dans la cour de récréation lorsqu’il a demandé à être ramené à sa cellule plus tôt que d’habitude.

Les quatre vis, dont M. Morris, ont ouvert la porte et Tinling est sorti « en s’envolant » et « s’est lancé » sur la victime.

Il a été condamné par le tribunal de la Couronne d’Aylesbury et le plus tôt possible pour qu’il puisse bénéficier d’une libération conditionnelle est désormais 2062 au lieu de 2055.