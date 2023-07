L’AFSCME ratifie un nouveau contrat de 4 ans avec l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur JB Pritzker et le plus grand syndicat de fonctionnaires de l’État ont annoncé mardi qu’ils s’étaient mis d’accord sur un nouveau contrat prévoyant une augmentation de salaire de près de 18 % sur quatre ans, dont une augmentation de 4 % cette année.

Le contrat étend également le congé parental à 12 semaines et appelle à de nouveaux efforts conjoints pour améliorer la sécurité au travail.

Un porte-parole du bureau du gouverneur a déclaré dans un courriel que le contrat devrait coûter 204 millions de dollars supplémentaires la première année et 625 millions de dollars sur quatre ans.

Les membres de l’American Federation of State, County and Municipal Employees Council 31, qui représente environ 35 000 employés de l’État, ont voté lors de réunions syndicales locales au cours des deux dernières semaines pour ratifier le contrat, que les négociateurs avaient provisoirement accepté le 1er juillet.

L’annonce est intervenue le même jour que Pritzker, les dirigeants du Comité national démocrate et les dirigeants syndicaux de Chicago ont annoncé qu’ils avaient conclu un «accord de paix du travail» couvrant la Convention nationale démocrate de 2024 afin de garantir qu’il n’y aurait pas d’interruption de travail pendant cet événement.

« L’Illinois est un État favorable aux travailleurs – et en ce qui concerne les droits des travailleurs, mon administration s’engage à garantir que chaque Illinoisien ait accès à des opportunités bien rémunérées », a déclaré Pritzker dans une déclaration conjointe avec le Conseil 31 de l’AFSCME annonçant le contrat d’État. « Ce contrat représente un partenariat qui ne se contentera pas d’élargir notre bassin d’employés de l’État, il renforcera la main-d’œuvre de notre État et offrira des opportunités aux employés et à leurs familles. »

La directrice exécutive du Conseil 31 de l’AFSCME, Roberta Lynch, a déclaré que le contrat « contribue à faire face aux conséquences de l’inflation sur les revenus des employés de l’État et à maintenir les soins de santé à un prix abordable ».

La déclaration conjointe indique que l’accord contient d’autres dispositions visant à rationaliser le recrutement des postes vacants et à aider à recruter, embaucher et retenir les travailleurs.

Cela inclut un nouveau libellé de contrat « pour refléter la transition de l’État vers un processus d’embauche électronique », la formation d’un comité conjoint patronal-syndical qui se réunira pour identifier les obstacles à l’embauche, l’établissement d’un programme pilote de primes de recrutement pour les postes à taux de vacance élevé et la garantie que les employés en congé parental peuvent toujours soumissionner sur les postes vacants pendant leur congé.

Les négociations sur un nouveau contrat avaient lieu au même moment où les législateurs des États négociaient un paquet budgétaire de 50,4 milliards de dollars pour l’exercice 2024, qui a commencé le 1er juillet.

Les démocrates, qui détiennent des supermajorités dans les deux chambres de l’Assemblée générale, ont déclaré lors de ces négociations qu’il y avait suffisamment de ressources dans le budget pour payer le nouveau contrat.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.