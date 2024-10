L’afrofuturisme célébré à la conférence d’art du Musée des beaux-arts du Canada

Lorsque Kelvin Nyeusi-Mawazo Gumbs grandissait, il voyait rarement des personnages qui lui ressemblaient dans les bandes dessinées qu’il lisait. Lorsqu’ils présentaient des personnages noirs, les détails étaient erronés.

« Il y a tout un tas de femmes noires dans ma vie et aucune d’entre elles ne ressemble à Storm », a-t-il déclaré à l’émission CBC. Tout en une journéefaisant référence aux cheveux blancs brillants et raides et aux yeux bleus du personnage X-Men.

Nyeusi-Mawazo Gumbs, auteur et propriétaire de Black Sun Comics, a utilisé son expérience pour éclairer son travail. Il vise à accroître la représentation des Noirs grâce à l’utilisation de l’afrofuturisme.

L’afrofuturisme est un mouvement artistique qui fusionne la technologie futuriste avec l’histoire et la culture africaines, selon Yanaminah Thullah. Elle est animatrice de la conférence Cosmic Northside Afrofuturistic Canadian Art, qui a débuté vendredi et s’est poursuivie samedi au Musée des beaux-arts du Canada.

Yanaminah Thullah, animatrice de la conférence, dit qu’elle espère que la conférence ne sera que le début d’une reconnaissance grand public de l’afrofuturisme au Canada. (CBC)

L’événement mettait en vedette des artistes et des locuteurs d’origine africaine et afro-diasporique et incitait les visiteurs à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la narration noire.

« La noirceur est historique, présente et future. Je pense que nous pensons souvent à la noirceur dans le contexte de l’histoire, de la souffrance ou du sort, etc. [much] d’autres images négatives », a déclaré Thullah.

L’afrofuturisme, dit-elle, offre aux artistes une chance de changer cela.

« Ce n’est que le début de l’apprentissage de l’afrofuturisme et j’espère que les gens pourront accueillir l’afrofuturisme dans davantage d’espaces artistiques »

Construire une représentation précise

Pour beaucoup, l’afrofuturisme consiste à construire des mondes fictifs avec une représentation précise. Dans le film Panthe noirer, par exemple, l’histoire représente les cultures noire et africaine dans un décor de science-fiction.

« C’est futuriste, mais il a toujours un langage visuel qui rappelle les racines africaines en termes de langage et de couleurs », a déclaré Andy Akangah, illustrateur et propriétaire d’AKARTS Comics. « Vous pouvez en quelque sorte voir à quoi pourrait ressembler l’avenir si nous étions dans une chronologie différente. Si les choses s’étaient peut-être déroulées différemment. »

Andy Akangah est illustrateur et propriétaire d’AKARTS Comics, dont le streetwear a attiré l’attention de célébrités telles que Timothée Chalamet et the Weeknd. (Soumis par Andy Akangah)

Même avec l’émergence de l’afrofuturisme dans les médias grand public dans des histoires comme Panthère noireNyeusi-Mawazo Gumbs a déclaré qu’il était important de reconnaître une gamme d’expériences culturelles variées – et qu’il y avait encore du chemin à parcourir. L’afrofuturisme américain se concentre souvent sur des personnages ayant des origines ou des histoires différentes de celles des Canadiens noirs.

« C’est très subtil, mais [the difference is] là », a-t-il déclaré.

Ces allusions subtiles aux antécédents ou à la culture d’un personnage peuvent aller de la langue qu’il parle aux endroits où il a grandi, comme des clins d’œil aux maisons des personnages à Trinidad et au Canada, ou des intrigues qui reflètent les structures politiques canadiennes et les efforts de réconciliation.

Ce qui est important, pour Nyeusi-Mawazo Gumbs, c’est qu’ils sont représentés positivement.

Selon Thullah, l’inclusion au Musée des beaux-arts du Canada n’est que le début d’un mouvement croissant visant à inclure les voix noires dans les réimaginations de l’art et de la science-fiction du futur.

« Historiquement et actuellement, beaucoup de ces institutions ne nous représentent pas », a-t-elle déclaré. « Donc, pouvoir s’asseoir à la table, pouvoir accueillir cet événement ce week-end, est une excellente première étape. »