L’Afrique voit certains artefacts renvoyés chez eux mais en cherche bien plus

KAMPALA, Ouganda (AP) – Apollo John Rwamparo parle tristement du tabouret à huit pieds, symbole d’autorité pour son ancien royaume en Ouganda, maintenant aperçu à travers une barrière de verre dans un musée à des milliers de kilomètres en Grande-Bretagne.

Le tabouret en bois est exposé en permanence à l’Université d’Oxford, l’un des 279 objets au moins provenant du royaume de Bunyoro-Kitara à l’époque coloniale. Oxford a résisté aux tentatives de rapatriement du tabouret, affirmant qu’il avait été donné par un royal d’un royaume séparatiste.

“C’est assez frustrant”, a déclaré Rwamparo, vice-Premier ministre et ministre du tourisme du royaume. “Le mieux est qu’ils ravalent leur fierté, comme l’ont fait les Français et les Allemands, et rendent les artefacts.”

Les efforts de restitution des pays africains, après une longue résistance des autorités européennes, fleurissent maintenant avec le retour de pièces précieuses qui étaient autrefois considérées comme inaccessibles.

Plus récemment, le Nigeria et l’Allemagne ont signé un accord pour le retour de centaines d’artefacts connus sous le nom de Bronzes du Bénin. L’accord fait suite à la décision du président français Emmanuel Macron l’année dernière de signer plus de 26 pièces connues sous le nom de Trésors d’Abomey, des œuvres d’art inestimables du royaume du Dahomey du XIXe siècle dans l’actuel Bénin.

Les responsables africains recherchent bien plus, de l’exquis au macabre. Certains craignent que le gouvernement britannique en particulier ait été évasif, n’offrant aucun engagement de restitution.

En Ouganda, qui a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1962, les responsables des antiquités se préparent pour un voyage en novembre au Royaume-Uni, où ils négocieront avec l’Université de Cambridge pour un nombre inconnu d’artefacts là-bas. Cambridge, qui a récemment rendu au Nigeria un coq en bronze élaboré, semble imminent, a déclaré Rose Mwanja Nkaale, commissaire ougandaise aux musées et monuments.

Le British Museum de Londres, en comparaison, « est difficile à pénétrer », a déclaré Nkaale. « Nous pouvons commencer par ceux qui sont prêts à coopérer. Il ne sert à rien de combattre ces gens.

Le British Museum, qui détient une vaste collection de toute l’Afrique, est protégé par une loi de 1963 interdisant aux administrateurs de rapatrier des objets sauf dans certaines circonstances, y compris si un objet est jugé impropre ou inutile. Certains responsables africains estiment que cette position est de plus en plus faible alors que d’autres institutions en Europe réagissent plus positivement.

Le Nigeria exerce des pressions pour que les lois au Royaume-Uni et ailleurs soient modifiées pour permettre le rapatriement des collections contestées, a déclaré Abba Isa Tijani, directeur général de la Commission nationale nigériane des musées et monuments. Mais il s’est dit préoccupé par le fait que si certains pays commencent à s’ouvrir, en Grande-Bretagne, de tels efforts “n’ont même pas commencé”.

De nombreux artefacts désirables d’Afrique ne peuvent même pas être retrouvés, ce qui a conduit une organisation fondée par feu le collectionneur d’art congolais Sindika Dokolo à proposer d’acheter de l’art africain pillé dans des collections à l’étranger. En 2020, lorsque Dokolo est décédé dans un accident de plongée à Dubaï, sa campagne avait réussi à récupérer 15 objets.

La restitution reste un combat pour les gouvernements africains, et l’Union africaine a mis le retour des biens culturels pillés à son ordre du jour. L’organisme continental vise à avoir une politique commune sur la question.

Le Zimbabwe a fait pression pour le rapatriement d’environ 3 000 artefacts de Grande-Bretagne. Ils comprennent des lances et des bâtons fanfarons ainsi que les crânes de combattants qui ont résisté au colonialisme. Ils ont été décapités et leurs têtes expédiées à l’étranger comme trophées de guerre.

Les pourparlers entre les autorités britanniques et zimbabwéennes n’ont abouti à aucune avancée, mais la question est si importante pour la nation sud-africaine que le président Emmerson Mnangagwa a suggéré l’année dernière un échange : les restes du colonialiste Cecil Rhodes, qui est enterré au Zimbabwe, en échange des restes ancestraux. cela signifie tant pour son peuple.

Certains militants zimbabwéens ont lancé une campagne en ligne appelée #bringbackourbones, protestant l’année dernière devant le haut-commissariat britannique en Afrique du Sud voisine.

Les objets d’intérêt funéraire ou rituel n’ont aucune résonance en dehors de l’Afrique, a déclaré Raphael Chikukwa, qui dirige la National Gallery of Zimbabwe.

“Pourquoi devrions-nous permettre à ces soi-disant musées, qui sont en fait des scènes de crime et des maisons de biens volés, de nous dicter, en nous disant que nous devons prouver que les objets nous appartiennent?” a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Autant nous célébrons le retour de la dent de l’ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba (de Belgique), ne le célébrons pas trop. Rappelons-nous que le travail vient de commencer.

Des efforts similaires sont en cours en Afrique du Sud, où la Fondation Ifa Lethu cherche à rapatrier une série d’objets pris à l’époque de l’apartheid, souvent par des diplomates ou des collectionneurs privés. L’organisation a rapatrié plus de 700 pièces dont des œuvres précieuses de l’artiste sud-africain Gerard Sekoto, décédé à Paris en 1993.

Au Rwanda, la coopération récente avec l’ancien maître colonial belge comprenait le partage de copies numériques de plus de 4 000 chansons et autres enregistrements conservés au Musée royal de l’Afrique centrale à l’extérieur de Bruxelles.

Des objets, y compris des insignes royaux, restent en liberté, et comme les archives sonores numériques n’ont pas été partagées dans le cadre du rapatriement, “on ne peut pas dire que la Belgique les a déjà rendus”, a déclaré Andre Ntagwabira, spécialiste de la recherche archéologique à l’Académie du patrimoine culturel du Rwanda.

« Le patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, est l’empreinte de nos ancêtres et nous devons les posséder », a-t-il déclaré.

Le sort de la dépouille de l’un des derniers monarques du Rwanda, Yuhi Musinga, est un sujet sensible dans ce pays d’Afrique de l’Est. De nombreux Rwandais pensent que le corps de Musinga, qui a résisté aux Belges, a été déposé en 1931 et mort au Congo en 1944, a été envoyé en Belgique.

Il doit y avoir des comptes à rendre dans ce cas, a déclaré Antoine Nyagahene, professeur d’histoire à l’Université Gitwe du Rwanda.

“Nous avons été dépouillés de nos valeurs culturelles et, comme vous le savez, un peuple sans racines est un peuple sans âme”, a-t-il déclaré.

