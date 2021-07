L’Afrique subit la pire vague de cas de Covid, les responsables se préparent pour la troisième vague

« L’Afrique vient de marquer la semaine de pandémie la plus grave jamais enregistrée sur le continent. Mais le pire est encore à venir alors que la troisième vague en évolution rapide continue de gagner de la vitesse et de nouveaux terrains », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. « La fin de cette augmentation précipitée est encore dans des semaines. Les cas doublent maintenant tous les 18 jours, contre tous les 21 jours il y a seulement une semaine. »

Le deuxième plus grand continent a enregistré plus de 251 000 nouveaux cas de Covid au cours de la semaine se terminant le 4 juillet, une augmentation de 20% par rapport à la semaine précédente et une augmentation de 12% par rapport au pic de janvier. Les cas actifs en Afrique ont récemment dépassé les 642 000, éclipsant un pic de la deuxième vague de 528 000 cas actifs en janvier, selon une analyse de la BBC des données de l’Université Johns Hopkins.

Plus de seize pays africains, dont le Malawi et le Sénégal, voient de nouveaux cas augmenter. La variante delta la plus transmissible a été détectée dans au moins dix de ces pays.

L’Ouganda, la République démocratique du Congo, la Namibie, la Zambie, le Rwanda et la Tunisie connaissent également certaines des pires augmentations des infections, ont déclaré les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Les hospitalisations ont augmenté de plus de 40% à travers le continent ces dernières semaines.

« La sonnette d’alarme devrait sonner », a déclaré le Dr Tom Kenyon, responsable de la santé au Project HOPE et ancien directeur du Center for Global Health du CDC américain. Il a déclaré que le taux de nouveaux cas en Afrique dépassera bientôt l’Asie. « Compte tenu des horreurs que nous venons de voir en Inde, cela devrait être une cause d’alarme et de stimuler l’action. »