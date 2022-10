“L’Afrique seule”: peu d’aide en cas d’épidémie, selon un responsable

KAMPALA, Ouganda (AP) – L’Afrique doit planifier une réponse efficace aux épidémies sans aide internationale, a déclaré mercredi un haut responsable de la santé publique, avertissant que le continent de 1,3 milliard d’habitants est “seul” pendant les pandémies.

Comme l’aide ne se matérialise souvent jamais, les pays africains doivent combler les lacunes dans leur réponse aux épidémies telles que l’Ebola en Ouganda, a déclaré Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

“Ce n’est pas la première épidémie de la souche soudanaise du virus Ebola ici en Afrique et particulièrement ici en Ouganda”, a-t-il déclaré. “Nous ne disposons malheureusement pas actuellement de diagnostics rapides pour cette souche particulière. Nous n’avons pas non plus les vaccins pour cela.

Ogwell s’est exprimé dans la capitale ougandaise, Kampala, où des responsables africains de la santé publique et d’autres se réunissent pour planifier une coopération transfrontalière dans la réponse à Ebola.

L’Ouganda a déclaré une épidémie d’Ebola le 20 septembre.

Selon des experts, les 54 pays africains n’ont pas reçu un soutien international adéquat lors des récentes crises sanitaires. Les pays ont eu du mal à se procurer les vaccins COVID-19.

Ogwell a déploré l’échec de la communauté internationale à aider les pays africains à améliorer leur capacité à tester le monkeypox et à contrôler sa propagation. Il a déclaré qu’aucune aide n’était venue en Afrique, où plus de décès dus au monkeypox ont été signalés cette année que partout dans le monde.

“Récemment, pendant la pandémie, lorsque nous avons vu le nombre de cas de monkeypox augmenter ici en Afrique, nous avons lancé une alerte mondiale mais aucune aide n’est venue en Afrique”, a-t-il déclaré. « En fait, aujourd’hui, alors que nous voyons la fin de la pandémie, il n’y a toujours pas d’aide en Afrique pour le monkeypox. Cela signifie que nous devons vérifier la réalité qui est avec nous, et la réalité pour nous est que lorsqu’une crise de santé publique est importante, comme la pandémie, l’Afrique est seule.

L’épicentre de l’épidémie d’Ebola en Ouganda est une communauté rurale du centre de l’Ouganda où les agents de santé n’ont pas été rapides à détecter la maladie contagieuse qui se manifeste par une fièvre hémorragique virale.

Bien qu’Ebola ait commencé à se propager en août, les responsables ont d’abord décrit une “maladie étrange” tuant des gens. Ebola a maintenant infecté 54 personnes et en a tué au moins 19, dont quatre agents de santé. L’une de ses victimes est un homme qui s’est fait soigner dans un hôpital de Kampala et y est décédé.

Ebola peut être difficile à détecter au début car la fièvre est aussi un symptôme du paludisme. Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés. Les symptômes comprennent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et parfois des saignements internes et externes.

Il n’existe aucun vaccin éprouvé contre la souche soudanaise d’Ebola. Mais des plans sont en cours pour tester un éventuel vaccin dans un petit groupe d’Ougandais qui ont été en contact avec des patients atteints d’Ebola.

Parce qu’Ebola est “une maladie prioritaire” pour l’Afrique, “l’absence de diagnostic rapide et l’absence de vaccin signifient que nous avons une lacune dans la façon dont nous priorisons nos maladies et les outils dont nous avons besoin pour y répondre”, selon Ogwell.

« En tant qu’Afrique, nous devons maintenant faire les choses différemment, sachant que la plupart du temps nous serons seuls. Le fait de savoir que nous sommes seuls, cependant, doit nous motiver afin que nous puissions faire les choses par nous-mêmes, mais pas seuls », a-t-il déclaré. « Nous devons planifier, préparer et réagir efficacement en utilisant nos propres ressources, y compris nos experts et nos institutions, et nous devons produire les produits de santé que nous avons identifiés comme prioritaires pour ce continent.

Rodney Muhumuza, Associated Press