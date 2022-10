“L’Afrique seule”: peu d’aide en cas d’épidémie, selon un responsable

Comme l’aide ne se matérialise souvent jamais, les pays africains doivent combler les lacunes dans leur réponse aux épidémies telles que l’Ebola en Ouganda, a déclaré Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

“Ce n’est pas la première épidémie de la souche soudanaise du virus Ebola ici en Afrique et particulièrement ici en Ouganda”, a-t-il déclaré. “Nous ne disposons malheureusement pas actuellement de diagnostics rapides pour cette souche particulière. Nous n’avons pas non plus les vaccins pour cela.