L’Afrique se tourne vers le secteur privé pour financer l’action climatique sur les océans

MOMBASA, Kenya — Les pays de la côte ouest de l’Afrique se tournent de plus en plus vers les initiatives de financement climatique pour améliorer les moyens de subsistance des communautés riveraines, favoriser la biodiversité et prendre des mesures pour le climat. En marge du forum politique de haut niveau sur le développement durable actuellement en cours au siège des Nations Unies à New York, les États côtiers et insulaires africains et les groupes de conservation ont présenté des plans pour stimuler la conservation des océans et le développement économique grâce à un système d'”obligations bleues” – une méthode de financement de projets qui profiterait également à la santé des océans.

Après l’Afrique Grande Muraille Verte, qui s’étend sur toute la région du Sahel sur le continent, les pays d’Afrique de l’Est recherchent désormais des fonds pour l’initiative de la Grande Muraille Bleue, qui vise à protéger les zones marines le long du littoral. La finance bleue et la finance verte font référence à des financements visant à prévenir les dommages environnementaux et à lutter contre le changement climatique tout en créant des écosystèmes durables.

« L’obligation bleue est un exemple puissant du rôle essentiel que les marchés de capitaux peuvent jouer pour soutenir des objectifs durables », a déclaré Jorge Familiar, vice-président de la Banque mondiale.

L’initiative Great Blue Wall, lancée l’année dernière par dix États de l’ouest de l’océan Indien lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, vise à créer un réseau d’aires protégées côtières et marines qui, selon les partisans, restaurer et conserver quelque 2 millions d’hectares d’océan, captent 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone et moyens de subsistance sûrs pour plus de 70 millions de personnes.

Le projet s’étend sur la côte ouest du continent – de la Somalie à l’Afrique du Sud – et comprend les États insulaires des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Somalie et les territoires français, Mayotte et La Réunion.

Jean-Paul Adam, qui dirige la division climat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, a déclaré que l’initiative du mur bleu reconnaîtrait “la véritable valeur de l’environnement dans la création de richesses futures et l’autonomisation des communautés locales”.

“Nous devons augmenter considérablement les investissements du secteur privé dans les secteurs verts et bleus”, a-t-il déclaré. Moins d’un pour cent des obligations dites bleues et vertes, qui sont respectivement utilisées pour des projets maritimes et terrestres, sont émises pour les pays africains.

“Les prochaines étapes consistent à rendre ces marchés plus accessibles aux pays africains”, a-t-il ajouté.

L’ONU affirme que bon nombre des promesses financières faites par les pays riches en matière de climat ne sont pas pleinement respectées, ce qui signifie que de nombreux pays africains sont incapables de prendre les mesures d’adaptation et d’atténuation nécessaires contre les effets du changement climatique.

Dans sa dernière évaluation, la Banque africaine de développement a déclaré qu’entre 1,3 billion et 1,6 billion de dollars sont nécessaires d’ici 2030 pour mettre en œuvre l’action climatique conformément aux contributions déterminées au niveau national – objectifs fixés par chaque pays pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés F) et pas plus de 2C (3,6 F). Mais les obligations bleues ne représentent actuellement qu’une fraction du financement de la conservation des océans, a ajouté la banque.

“Les obligations à elles seules ne sont pas une panacée pour le déficit de financement, mais elles peuvent nous permettre de lever de gros montants”, a déclaré Adam.