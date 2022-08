L’Afrique se fixe des objectifs avant le sommet de l’ONU sur le climat

MOMBASA, Kenya (AP) – Les responsables africains ont présenté leurs priorités pour le prochain sommet de l’ONU sur le climat, y compris une pression pour que les pays riches fortement polluants compensent les pays pauvres pour les dommages environnementaux qui leur sont causés.

Le continent se concentrera également sur la manière dont les pays peuvent s’adapter au réchauffement climatique et sur la meilleure manière pour le continent d’arrêter de nouvelles catastrophes liées au climat. L’Afrique a connu des sécheresses débilitantes dans l’est et la Corne de l’Afrique et des cyclones meurtriers dans le sud.

D’autres domaines clés de discussion incluent le passage des sources d’énergie à forte teneur en carbone comme le pétrole et le gaz aux énergies renouvelables, et les programmes de «crédit carbone», où les gouvernements et les entreprises étrangers paient pour la plantation d’arbres en échange de la production de gaz à effet de serre.

La conférence de l’ONU sur le climat, connue sous le nom de COP27, se tiendra en Égypte en novembre.

Le montant du financement que l’Afrique reçoit est le facteur le plus important pour savoir dans quelle mesure elle sera préparée à un avenir plus chaud, a déclaré Harsen Nyambe, directeur de l’environnement durable à la Commission de l’Union africaine.

“Nous rappelons que les 100 milliards de dollars promis n’ont jamais été remplis et les évaluations actuelles montrent que même ce montant n’est pas suffisant”, a déclaré Nyambe, faisant référence à une promesse de 12 ans des pays riches de fournir un financement climatique aux pays les plus pauvres.

« L’Afrique doit disposer de suffisamment de temps pour faire la transition et transformer ses infrastructures énergétiques. Nous ne pouvons pas nous transformer brusquement. Nous avons besoin de ressources, de capacités, de transfert de technologie et de financement pour alimenter notre développement », a-t-il ajouté.

L’engagement pris lors du précédent sommet international de Glasgow de consacrer la moitié des fonds pour le climat à aider les pays en développement à s’adapter aux effets d’un monde qui se réchauffe en disposant d’infrastructures et d’une agriculture résilientes à des systèmes météorologiques plus instables, doit être respecté, a déclaré Jean-Paul Adam, directeur du changement climatique pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Il a ajouté que le continent n’avait reçu qu’environ 7,5 % des 70 milliards de dollars de financement promis pour le climat entre 2014 et 2018.

L’Afrique a besoin d’environ 3 000 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d’émissions autodéterminés, connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national, que chaque pays est tenu de soumettre dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 sur le climat, selon les estimations de l’ONU et de la Banque africaine de développement.

D’autres réunions entre les leaders du climat du continent devraient suivre avant la COP27.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press