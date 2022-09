L’Afrique se dirige-t-elle vers l’humiliation de la Coupe du monde ?

Cette trêve internationale a été l’occasion pour le quintette africain en route pour la Coupe du Monde de la FIFA de finaliser ses préparatifs pour le tournoi au Qatar et d’établir un plan de progression vers les huitièmes de finale.

Mais les cinq qualifiés africains ont enduré une semaine épuisante, remportant quatre de leurs 10 matches combinés – un seul contre un adversaire classé dans le top 80 de la FIFA – et chacun s’est retrouvé avec des problèmes clairs qui nécessitent une attention avant la pièce maîtresse mondiale.

En effet, pour le Ghana, le Sénégal et le Cameroun, l’optimisme qui a accueilli leur tirage au sort de la phase de groupes plus tôt dans l’année a été remplacé par un réalisme intransigeant, et la perspective d’une autre performance misérable pour les équipes africaines lors du tournoi ne peut être ignorée.

Malgré quelques efforts glorieux des équipes africaines dans le passé, le récent record du continent au tournoi a été médiocre.

Ce n’est qu’à Brésil 2014 que plus d’une équipe a participé aux huitièmes de finale, et Russie 2018 a été la pire performance combinée du continent à ce jour, car aucun des cinq qualifiés n’est sorti des groupes.

Les équipes africaines n’ont remporté que 10 de leurs 47 derniers matches combinés lors du tournoi proprement dit, et le spectre d’une autre mauvaise performance – même une répétition des éliminations du premier tour de 2018 – plane.

Nous présentons un rapport de situation pour chacune des cinq équipes africaines à destination du Qatar, y compris les domaines clés qu’elles doivent améliorer.

Le retour de Hakim Ziyech de sa retraite internationale a fourni tout ce qu’un Maroc impatient recherchait. Fran Santiago/Getty Images

En tête de la classe après la trêve internationale, le Maroc était l’une des deux seules équipes à être restée invaincue, et la seule équipe des cinq à avoir amélioré ses performances internationales précédentes cette année.

Remplacer Vahid Halilhodzic par Walid Regragui – non testé à ce niveau mais accompli dans son pays natal – reste un pari, mais les premières preuves suggèrent que le nouvel homme a supervisé une remontée majeure du moral, et la victoire 2-0 sur le Chili à Barcelone était la performance exceptionnelle de n’importe quel qualificatif africain cette semaine.

Il n’y a pas de pénurie de talents de haut niveau dans cette équipe – cela n’a jamais été mis en doute – mais l’approche à l’ancienne de Halilhodzic n’a pas réussi à tirer le meilleur parti des créatifs marocains, avec Amine Harit ostracisé et Hakim Ziyech choisissant de se retirer du football international. en février.

Le retour de Ziyech était tout ce qu’un Maroc impatient recherchait, alors qu’il entamait une bonne interaction avec Sofiane Boufal et que le duo créait une pléthore d’occasions de but.

Le retour Noussair Mazraoui s’est glissé à l’arrière gauche, complétant Achraf Hakimi sur l’autre flanc et résolvant un autre problème que Vahid avait créé, et le Maroc semble être la plus dangereuse et la plus cohérente des équipes africaines — – comme avant Russie 2018.

Cependant, il y a encore place à l’amélioration.

L’attaquant Youssef En-Nesyri ressemble toujours à l’ombre de lui-même, apportant sa course stérile devant le but en Liga au match international, et une amélioration est nécessaire s’il veut mener la ligne au Qatar.

De même, la performance grinçante de Romain Saiss, 32 ans – il a été pris hors de position à plusieurs reprises – va générer une certaine consternation étant donné que son compatriote défenseur central Nayef Aguerd est déjà incertain pour le tournoi.

Améliorez les deux côtés de l’équipe, et le Maroc peut raisonnablement espérer sortir d’un groupe F équilibré.

Le Sénégal était l’autre équipe africaine à rester invaincue dans cette fenêtre, après une victoire de routine contre la Bolivie et un match nul 1-1 respectueux contre l’Iran.

Ce n’était pas une trêve internationale pour faire battre le cœur, mais cela aurait pu être bien pire compte tenu de l’absence d’Edouard Mendy pour cause de blessure et de la perte de plusieurs autres joueurs clés de l’équipe vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en raison d’une blessure, d’un manque de jeu. temps ou être sans club.

L’entraîneur-chef Aliou Cissé s’est plaint à la fin de la fenêtre de l’incapacité de son équipe à se ménager des occasions, et, en effet, c’est un domaine clé qui doit être amélioré étant donné que l’on ne peut pas compter sur le milieu de terrain professionnel du Sénégal pour créer un excès d’occasions. contre des équipes plus dures à la Coupe du monde.

“C’est sur l’efficacité que nous devons travailler davantage”, a déclaré Cissé après le match nul contre l’Iran. “Nous voyons le ratio d’occasions que nous avons créées, et nous pouvons dire que nous aurions dû marquer un deuxième but. C’est le cœur de notre travail, et quand vous avez des occasions dans le football, vous devez les enterrer.”

Sadio Mane a marqué un penalty contre la Bolivie, mettant fin à sa séquence de six matchs sans but, mais Ismaila Sarr ne peut pas se permettre d’être aussi prodigue contre des ennemis plus inquiétants.

Le Sénégal n’a perdu qu’un seul match international complet au cours des deux dernières années – le match aller des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Egypte – et reste bien placé pour sortir du groupe A.

Cette année a été mouvementée pour le Ghana, et les montagnes russes ne montrent aucun signe d’apaisement à l’approche de la Coupe du monde.

Une campagne désastreuse de la Coupe d’Afrique des Nations a précédé la victoire contrôlée et composée des séries éliminatoires contre le Nigeria, mais les Black Stars ont eu du mal à démarrer malgré l’ajout de plusieurs joueurs à double nationalité qui ont amélioré la qualité du onze de départ.

Le retrait de Thomas Partey de l’équipe quelques minutes avant le coup d’envoi contre le Brésil a rappelé sa fragilité, et son absence a sans aucun doute influencé la première mi-temps désastreuse de l’Afrique de l’Ouest au cours de laquelle ils étaient menés 3-0 en 40 minutes.

Son retour à Londres a signifié qu’une précieuse opportunité de configurer cette nouvelle équipe autour de Partey a été perdue, même si cela pourrait s’avérer un exercice utile si les problèmes de blessure de l’homme d’Arsenal éclataient avant la Coupe du monde.

Le Ghana s’est amélioré en seconde période contre le Brésil, avec Mohammed Salisu renforçant la défense, et Inaki Williams et Tariq Lamptey faisant chacun leurs débuts, avant de battre le modeste Nicaragua.

Otto Addo a reconnu après le match contre le Brésil qu’il avait fait des erreurs dans la façon dont il avait constitué l’équipe, laissant peut-être entendre qu’il adopterait un arrière trois pour la Coupe du monde, et il reste à voir si le Ghana a suffisamment de temps pour intégrer leurs nouveaux visages.

Le seul point positif du match contre le Nicaragua a été la relation naissante entre Mohammed Kudus et Williams, en forme, mais peuvent-ils le faire face à une opposition plus exigeante ?

Après cette semaine, le Ghana semble être loin de se frayer un chemin devant le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud au Qatar.

Ce fut une trêve internationale difficile pour la Tunisie, pour qui tous les points positifs pouvant être tirés de la courte victoire sur les Comores ont été éclipsés par leur déroute aux mains du Brésil.

Le dynamisme de la performance de la Seleçao et les insultes racistes épouvantables visant Richarlison n’ont pas pu entièrement détourner l’attention d’un spectacle déplorable en Tunisie alors que les Nord-Africains ont concédé quatre buts en 40 minutes et ont finalement perdu 5-1.

C’est un score indésirable à la veille d’un tournoi majeur.

La Tunisie, comme le Ghana, sera reconnaissante que le Brésil se soit calmé après la pause, bien qu’un carton rouge à la 42e minute pour Dylan Bronn ait certainement laissé la seconde mi-temps ressembler à un match d’entraînement qui n’a été d’aucune utilité pour les deux équipes.

Au moins sept des partants contre les Sud-Américains auraient dû commencer leur match d’ouverture de la Coupe du monde, bien que ce XI ait affiché de façon inquiétante peu de ‘grinta‘ qui a traditionnellement donné à la Tunisie l’espoir de pouvoir troubler les équipes les plus fortes.

Ali Maaloul, Bilel Ifa et Bechir Ben Said reviendront probablement en défense pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Danemark, tandis que Wahbi Khazri, Naim Sliti et Taha Khenissi devraient renforcer l’attaque, mais on a le sentiment que la Tunisie d’homme à homme est en deçà du talent nécessaire pour s’échapper du groupe.

Ils doivent certainement mieux garder leur sang-froid et leur concentration contre la France qu’ils n’ont réussi contre le Brésil mardi.

Le Cameroun, comme le Ghana, a eu du mal à tirer parti de son succès triomphal en séries éliminatoires de la Coupe du monde, et ils doivent encore convaincre qu’ils peuvent être plus que la somme de leurs parties.

Ce fut une semaine particulièrement éprouvante pour les Lions Indomptables, qui auraient sûrement été soulagés de reporter l’attention sur les événements sur le terrain après la pause controversée de la FECAFOOT du Coq Sportif qui domine les coulisses du Cameroun depuis début juillet.

Cependant, après leurs deux derniers matches – les deux défaites – ils espèrent peut-être maintenant qu’une controverse juteuse hors du terrain détourne les limites de cette équipe !

Le président de la FA, Samuel Eto’o, a peut-être déclaré après la défaite contre l’Ouzbékistan, numéro 77 mondial, que le Cameroun prévoyait toujours d’atteindre la finale de la Coupe du monde, mais il y avait peu de preuves suggérant qu’il pouvait prendre des points à la Suisse, à la Serbie ou au Brésil.

Le retour international de Nicolas Nkoulou a été truffé d’erreurs, les latéraux Nouhou Tolo et Collins Fai ont eu du mal à s’imposer, Bryan Mbeumo a semblé manquer de confiance en lui et Vincent Aboubakar a été effectivement neutralisé.

Olivier Ntcham a offert quelques encouragements lors de ses débuts et Mbeumo s’est amélioré lors de la défaite face à la Corée du Sud, bien que l’entraîneur Rigobert Song souhaite désespérément accueillir Andre-Frank Zambo Anguissa au milieu de terrain.

Des joueurs comme Eric Maxim Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi – tous deux absents de cette fenêtre – ajouteront également de la profondeur, de l’expérience et une menace de but, mais l’objectif d’Eto’o pour que le Cameroun reste dans le tournoi jusqu’au 18 décembre est risible.