L’Afrique pourrait être un champ de bataille massif dans une guerre «  inévitable  » entre les États-Unis et la Chine alors que les enjeux de Xi revendiquent le continent

L’AFRIQUE pourrait devenir un immense champ de bataille dans une guerre entre la Chine et les États-Unis, comme le prétendent les enjeux du président Xi Jinping sur le continent, ont averti les experts.

Le Parti communiste se développe tranquillement dans la partie orientale de l’Afrique en installant des bases militaires et en étendant son influence grâce à des projets d’infrastructure dans au moins 11 pays.

Des experts ont déclaré à The Sun Online que l’Afrique pourrait être le théâtre d’une éventuelle guerre terrestre entre les États-Unis et la Chine alors que les craintes d’un conflit continuent de mijoter entre deux des plus grandes puissances militaires du monde.

Les deux parties ont des bases militaires distantes de 13 kilomètres l’une de l’autre dans la nation stratégique clé de Djibouti – qui peuvent être utilisées pour contrôler l’entrée de la mer Rouge et du canal de Suez.

Les États-Unis ont quelque 29 bases militaires en Afrique, ainsi que beaucoup d’autres dans le Moyen-Orient voisin, et la Chine s’est vantée auparavant de vouloir renforcer sa présence sur le continent pour étendre sa puissance.

Le général américain Stephen Townsend a averti aujourd’hui que Pékin cherchait à établir un grand port naval capable d’accueillir des sous-marins ou des porte-avions sur la côte ouest de l’Afrique.

Townsend a déclaré que la Chine avait approché des pays s’étendant de la Mauritanie au sud de la Namibie, avec l’intention d’établir une installation navale.

La côte est de l'Afrique, de Djibouti au Mozambique, serait incroyablement contestée dans un conflit entre les États pairs avec la Chine

Expert en défense Robert Clark, de la Henry Jackson Society

Si elle était réalisée, cette perspective permettrait à la Chine de fonder des navires de guerre dans sa marine en expansion dans les océans Atlantique et Pacifique.

Pendant ce temps, le général Xu Qiliang, commandant en second des forces armées chinois après Xi, a récemment déclaré que la guerre avec les États-Unis était «inévitable».

Et ce commentaire est intervenu alors que Pékin appelait à une augmentation des dépenses de défense pour correspondre à la puissance des États-Unis.

L’expert militaire Robert Clark, de la Henry Jackson Society, a déclaré au Sun Online: «Le centre de gravité du continent sont les ports qui offrent un avantage stratégique à quiconque les contrôle – et leurs voies d’accès plus loin dans le continent.

«La côte atlantique est relativement sûre en raison d’une présence de l’OTAN et des États-Unis, mais la côte est de l’Afrique allant de Djibouti au Mozambique serait incroyablement contestée dans un conflit entre les États pairs avec la Chine.

«Il n’y a absolument aucun doute que la Chine élargit sa sphère d’influence à travers l’Afrique.»

La Chine a déjà une base navale à Djibouti et a intégré des forces terrestres dans diverses missions de maintien de la paix de l’ONU, y compris au Mali, où l’armée britannique opère également.

Il a également investi massivement dans les pays africains en échange de l’accès aux ressources – en particulier en Afrique centrale – et a donc la capacité de contrôler l’accès et la terre entre les océans indien et atlantique.

Le professeur Gerald Horne, de l’Université de Houston, a déclaré au Sun Online: «Certes, les signes d’un conflit imminent entre la Chine et les États-Unis sont inquiétants, en particulier comme le suggère le récent roman de l’ancien dirigeant de l’OTAN, James Stavridis.

«Étant donné que Djibouti contient des bases à la fois en Chine et aux États-Unis (et d’autres), c’est probablement le point d’éclair.»

Gyude Moore, chercheur principal au Center for Global Development basé à Washington et ancien ministre des Travaux publics du Libéria, a donné la même déclaration.

Il a déclaré: «Les deux pays ont des bases militaires à moins de 13 kilomètres l’une de l’autre à Djibouti.

«S’ils deviennent des belligérants, il est plausible que les hostilités s’étendent à leurs forces stationnées à Djibouti.»

L’Armée de libération du peuple chinois peut déjà déployer une force terrestre redoutable comprenant 7 000 chars et 3 000 véhicules de combat d’infanterie ainsi que la plus grande marine en termes de tonnage et quelque 2,8 millions de militaires.

Le major général Richard Coffman, directeur de l’équipe interfonctionnelle des véhicules de combat de nouvelle génération du US Army Futures Command, a averti qu’une guerre pourrait impliquer une guerre terrestre en Afrique.

La Chine organise des jeux de guerre près de Taïwan

La Chine a ouvert sa base à Djibouti, située dans la corne de l’Afrique, stratégiquement importante, en 2017.

L’Armée populaire de libération a déployé des troupes sur la base, mais a assuré que la Chine «ne cherchait pas à contrôler le monde».

Le petit pays se trouve sur le détroit de Bab el-Mandeb, une porte d’entrée du canal de Suez, qui est l’une des routes maritimes les plus fréquentées du monde.

Djibouti fournit également un port vital pour l’Éthiopie voisine sans littoral, d’autant plus important maintenant qu’une voie ferrée entre leurs deux capitales est achevée.

Le pays abrite également des bases militaires des États-Unis et de la France, l’ancienne puissance coloniale.

De nombreux experts prévoient désormais davantage de bases chinoises dans les années à venir, la Namibie étant réputée être un emplacement potentiel.

Le major-général Richard Coffman, directeur de l'équipe interfonctionnelle des véhicules de combat de nouvelle génération du US Army Futures Command

Le général Coffman, s’exprimant lors d’un webinaire, a déclaré que tout conflit passerait rapidement d’une guerre navale à une guerre terrestre en Afrique – même si le conflit commençait en Asie.

Actuellement, des tensions majeures augmentent avec les voisins de la Chine au sujet de la mer de Chine méridionale, riche en pétrole et en poisson, où Pékin a construit des bases sur des îles artificielles dans le but de la reprendre.

Et un autre point d’éclair est Taiwan que la Chine considère comme faisant partie de son territoire et qui menace depuis longtemps de recourir à la force pour la mettre sous son contrôle.

Le général en chef a déclaré: «Nous ne voulons pas faire la guerre, mais et si? A quoi cela ressemble-t-il? Comment cela se passera-t-il?

Le président chinois Xi Jinping a menacé de recourir à la force pour parvenir à la réunification avec Taiwan

Le pays dépensera 1,35 billion de yuans (208,58 milliards de dollars ou 208,58 milliards de livres sterling) pour son armée, selon les chiffres publiés par le ministère chinois des Finances.

«Cela ne se limiterait pas à la mer de Chine méridionale, ils ne se limiteraient pas eux-mêmes au détroit de Taiwan

«Ils sont en concurrence à l’échelle mondiale et dans les conflits, vous pouvez être sûr qu’ils se battront à l’échelle mondiale. C’est plus grand qu’un morceau d’océan, je peux vous le garantir.

«Rien qu’en Asie, la botte de la Chine si ce conflit se produisait se fera sentir sur le cou des hommes et des femmes à Hô-Chi-Min-Ville, à Bangkok et dans d’autres pays amis. «

«Il ira… en Afrique et c’est sur terre, espace, air, mer et cyberespace.»





Mais le Dr David Monyae, directeur du Center for Africa – China Studies à l’Université de Johannesburg, n’était pas d’accord avec les revendications de guerre foncière du major-général Coffman, affirmant qu’il s’agissait d’une «déclaration alarmiste conçue pour attirer plus de ressources sous l’administration Biden».

Il a déclaré à Sun Online: «Il y aura des tensions autour de la mer de Chine méridionale, en particulier à Taiwan, mais ces tensions ne mèneront à aucune guerre.

« L’Afrique n’est en aucun cas proche de ces calculs militaires. »

Cela dit, le Dr Monyae a déclaré que les États-Unis et la Chine avaient des bases militaires à Djibouti et qu’il pourrait y avoir «des tensions militaires accidentelles entre ces acteurs».

Un groupement tactique de porte-avions américain est entré dans la mer de Chine méridionale contestée le mois dernier pour promouvoir la « liberté des mers »

