L’Afrique invitée à proposer une action sur le climat lors de la conférence

La troisième réunion africaine sur le climat rassemble plus de 1 000 responsables gouvernementaux et parties prenantes à Libreville, la capitale du Gabon. Ils travaillent pour former de fortes réponses climatiques régionales africaines.

“Le changement climatique est un défi profond en Afrique et un grand défi de notre époque, amplifiant les inégalités sociales, politiques et économiques existantes”, a déclaré Patricia Scotland, secrétaire générale du groupe des anciennes colonies britanniques du Commonwealth, lors de la réunion.

La semaine africaine du climat survient alors que le continent est ébranlé par plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, les tempêtes de sable et la chaleur extrême dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, et les crues soudaines destructrices, les ondes de tempête, y compris les cyclones dans le centre, l’ouest et Afrique du sud.