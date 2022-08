L’Afrique invitée à proposer une action sur le climat lors de la conférence

MOMBASA, Kenya (AP) – Les nations africaines doivent développer des stratégies pour faire face au changement climatique qui constitue une menace existentielle pour les mégalopoles du continent, a déclaré le président gabonais Ali Bongo Adimba lors de la troisième conférence de la Semaine africaine du climat.

Les responsables et experts africains devraient affiner les positions qu’ils présenteront lors de la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en Egypte en novembre, a déclaré Bongo.

La troisième réunion africaine sur le climat rassemble plus de 1 000 responsables gouvernementaux et parties prenantes à Libreville, la capitale du Gabon. Ils travaillent pour former de fortes réponses climatiques régionales africaines.

“Le changement climatique est un défi profond en Afrique et un grand défi de notre époque, amplifiant les inégalités sociales, politiques et économiques existantes”, a déclaré Patricia Scotland, secrétaire générale du groupe des anciennes colonies britanniques du Commonwealth, lors de la réunion.

La semaine africaine du climat survient alors que le continent est ébranlé par plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, les tempêtes de sable et la chaleur extrême dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, et les crues soudaines destructrices, les ondes de tempête, y compris les cyclones dans le centre, l’ouest et Afrique du sud.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui accueillera la prochaine conférence de l’ONU, a déploré que les promesses faites aux pays africains de les aider à lutter contre le changement climatique n’aient pas été tenues.

« La communauté internationale est à la traîne en matière d’atténuation, d’adaptation et de financement. Plusieurs promesses de financement de l’atténuation et de l’adaptation célébrées à Glasgow n’ont pas encore été tenues », a déclaré Shoukry.

Il a déclaré que “le retour en arrière sur les engagements de nombreux pays développés est un sujet de préoccupation” pour de nombreux pays africains. « Le retard dans la livraison des financements climatiques continue d’affecter les efforts de l’Afrique pour contribuer à l’effort mondial contre le changement climatique », a-t-il déclaré.

La conférence de la Semaine africaine du climat discutera d’autres préoccupations essentielles du continent, notamment la sécurité alimentaire, les marchés du carbone, les migrants climatiques et la résilience côtière. Les systèmes d’alerte climatique précoce, la gestion intégrée de l’eau pour faire face à la pénurie et la coopération internationale pour stimuler l’action climatique sont également des questions à examiner.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press