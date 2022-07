L’Afrique est poussée à prendre parti dans la guerre en Ukraine

“Nous apprécions la position africaine réfléchie quant à la situation en Ukraine et autour”, a écrit Lavrov dans une chronique publiée dans des journaux en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie, les quatre pays qu’il est en train de visiter. “Bien que sans précédent par son ampleur, la pression de l’au-delà n’a pas amené nos amis à rejoindre les sanctions anti-russes. Un chemin aussi indépendant mérite un profond respect.

Mais qu’ils le veuillent ou non, l’Afrique a été entraînée dans le conflit. Le problème le plus criant a été économique, de nombreux pays déjà secoués par la pandémie étant désormais confrontés à une crise alimentaire. Les nations africaines dépendaient autrefois fortement des céréales ukrainiennes – elles sont maintenant confrontées à une flambée des prix après que la Russie a bloqué les ports de la flotte de la mer Noire. Les prix élevés du pétrole, quant à eux, ont accru la pression économique sur de nombreux ménages.

“Les sanctions économiques européennes contre la Russie qui affectent maintenant l’Afrique visent à arrêter l’attaque de la Russie contre la souveraineté de l’Ukraine et non à punir les Africains”, a déclaré Macron mercredi. “La France aidera les pays africains à faire face aux chocs causés par la guerre en encourageant les investissements locaux dans l’agriculture pour augmenter la production alimentaire.”

La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé une “augmentation” de 1,3 milliard de dollars de l’aide aux pays de la Corne de l’Afrique, soulignant les retombées d’une énorme sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Mais on craint que le niveau actuel d’aide de l’Europe ne soit pas suffisant : Devex a rapporté la semaine dernière qu’un document interne de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Union africaine a vu « l’UE perdre la bataille des cœurs et des esprits en Afrique à cause du conflit. ”