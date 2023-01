L’Afrique est moins démocratique et moins sûre qu’il y a dix ans, selon une étude de la Fondation Mo Ibrahim

Commentez cette histoire Commenter

Une nouvelle étude sur les 54 pays africains donne une lecture sombre. Il a constaté qu'une grande partie du continent est moins sûre et moins démocratique qu'il y a dix ans, un marqueur de tendances politiques inquiétantes qui se sont accélérées au cours de la pandémie. Une recrudescence des coups d'État militaires et la propagation des conflits armés menacent désormais de bloquer, voire d'inverser, des années de progrès politique dans la région.

L’indice, qui est publié tous les deux ans par la Fondation Mo Ibrahim, établit un classement de la qualité de la gouvernance globale à travers l’Afrique sur la base de notes attribuées à une série de critères, notamment le développement, les opportunités économiques et l’inclusion politique. Selon l’analyse, ses sous-catégories mesurant la participation démocratique et “la sécurité et l’État de droit” se sont toutes deux détériorées, le “rythme du déclin s’accélérant depuis 2017”. On estime que 70% de la population du continent vit dans des pays que l’indice classe comme moins sûrs aujourd’hui qu’en 2012.

Le rapport fait état de 23 coups d’État réussis ou tentés depuis 2012 et de huit prises de pouvoir par des juntes depuis 2019. Le Mali et le Burkina Faso, deux voisins ouest-africains autrefois connus pour leur relative stabilité politique, ont récemment connu deux coups d’État chacun. “Ce phénomène de coups d’État qui était courant dans les années 80 semble être redevenu à la mode dans certaines parties de l’Afrique”, a déclaré Mo Ibrahim, un milliardaire britannique d’origine soudanaise qui a utilisé sa fortune pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. , a déclaré aux journalistes cette semaine.

Il y a une décennie et demie, Ibrahim a créé un prix annuel en son nom qui sera décerné à un ancien dirigeant africain démocratiquement élu qui a défendu la bonne gouvernance, l’État de droit et donné l’exemple en matière de leadership dans la région au sens large. Le prix était accompagné d’une lourde récompense de 5 millions de dollars, une incitation, semble-t-il, pour les politiciens du continent à se soucier de leur héritage. Mais pendant la majorité des années depuis que le prix a été annoncé pour la première fois, la fondation d’Ibrahim a choisi de ne pas le décerner.

La triste histoire du prix le plus prestigieux d’Afrique

Les analystes et les experts s’inquiètent du déclin démocratique en Afrique depuis des années. La fin de la guerre froide a précipité une vague de démocratisation à travers le continent. Selon le classement de Freedom House, un groupe de réflexion basé à Washington, les deux tiers des États africains étaient classés comme « non libres » en 1989. En 2009, les deux tiers étaient considérés comme « libres » ou « partiellement libres ».

Les tendances positives ne se sont pas poursuivies au cours de la dernière décennie, alors qu’une multitude de gouvernements se cachaient derrière la feuille de vigne de la démocratie électorale alors même qu’ils consolidaient une emprise plus autocratique. Un rapport de 2021 soumis au Parlement européen a tenté de comprendre pourquoi : « Deux séries de raisons expliquent la fragilité des démocraties en Afrique subsaharienne. … Les premiers comprennent le faible développement socio-économique, les conflits et l’insécurité ; la seconde comprend la faiblesse des institutions, le manque d’indépendance judiciaire, la manipulation des lois électorales et des normes constitutionnelles, ainsi que de graves limitations des droits civils et politiques.

« Dans la pratique, les régimes autoritaires sont devenus habiles à utiliser une façade de légalité pour légitimer leur emprise sur le pouvoir », ajoute le rapport.

Puis est venue la pandémie qui, comme l’a noté la Fondation Mo Ibrahim, a entraîné « une tendance inquiétante à la violence soutenue par l’État » ainsi qu’une accélération des taux de violence contre les civils et des conflits armés. Les insurrections et les guerres se sont métastasées du Sahel à la Corne de l’Afrique, ainsi que dans les régions plus au sud. Là où il n’y avait pas de conflits de plus en plus profonds, il y avait des régimes autocratiques de plus en plus profonds.

“Même avant la pandémie, un nombre croissant de chefs d’État africains avaient décidé de saper les limites de mandats ou de truquer les élections pour rester au pouvoir”, a observé le Council of Foreign Relations, un an après le début de la pandémie. « Mais le COVID-19 leur a donné plus de poids, fournissant un prétexte supplémentaire pour reporter les élections en Somalie et en Éthiopie, museler les personnalités de l’opposition en Ouganda et en Tanzanie et imposer des restrictions aux médias à travers le continent.

En plus de cela, l’application des restrictions en cas de pandémie a souvent été brutale, donnant lieu à des manifestations dans des pays comme le Kenya et l’Afrique du Sud, ajoute-t-il.

Au Burkina Faso, un coup d’État dans un coup d’État

Néanmoins, le désir d’une plus grande démocratie et d’un gouvernement plus fort est répandu en Afrique, comme l’indique un sondage récent. « L’engagement démocratique du public est étayé par un soutien fort et, dans certains cas, croissant aux institutions démocratiques fondamentales », a noté le groupe de réflexion britannique Chatham House en août dernier. “Le soutien à la concurrence multipartite et au contrôle parlementaire des dirigeants reste stable, tandis que les attentes selon lesquelles les gouvernements devraient être responsables devant les tribunaux ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.”

Selon l’analyse de la Fondation Mo Ibrahim, il y a eu des améliorations notables dans d’autres indicateurs continentaux, y compris les progrès en matière de santé et d’éducation, l’égalité pour les femmes et les infrastructures pour le développement. Mais il ne peut pas échapper à un moment mondial troublé, où la démocratie est en déclin ailleurs, où le changement climatique fait des ravages dans les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, et où les vicissitudes de la pandémie ont exposé les économies malades et endettées des monde en développement.