L’Afrique du Sud a fermé ses frontières terrestres le 11 janvier après la détection d’une nouvelle variante de Covid

L’Afrique du Sud a annoncé qu’elle rouvrirait lundi 20 de ses postes frontaliers terrestres qui ont été fermés le mois dernier pour tenter d’arrêter la propagation des infections à Covid-19.

La décision a été prise lors d’une réunion du cabinet samedi.

L’Afrique du Sud a été durement touchée par une deuxième vague d’épidémie liée à une nouvelle variante de la maladie.

Il a enregistré près de 1,5 million d’infections et plus de 47 000 décès liés à Covid – de loin le bilan le plus élevé en Afrique.

À l’échelle mondiale, plus de 108 millions de cas ont été confirmés depuis le début de l’épidémie à la fin de 2019, avec près de 2,3 millions de décès, selon l’Université américaine Johns Hopkins.

Dans d’autres développements:

Qu’a dit le gouvernement sud-africain?

Samedi, le gouvernement a annoncé que les frontières avec le Zimbabwe, le Botswana, le Mozambique, la Namibie, le Lesotho et Eswatini seraient ouvertes.

« La gestion active et ordonnée des personnes à travers nos frontières est un élément important de l’approche globale ajustée au risque du pays pour contrôler la propagation du Covid-19 », a déclaré le ministre des Affaires intérieures, Aaron Motsoaledi.

Mais le ministre a averti que tous ceux qui veulent traverser les frontières doivent produire des preuves de tests Covid négatifs effectués récemment.

M. Motsoaledi a déclaré qu’il visiterait personnellement les quatre passages les plus fréquentés pour observer le traitement des voyageurs.

L’Afrique du Sud a fermé ses frontières avec les pays voisins le 11 janvier après la détection de la nouvelle variante de Covid-19.

Un certain nombre de pays ont depuis interdit tout voyage à destination et en provenance de l’Afrique du Sud.

