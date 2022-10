L’Afrique du Sud va laisser accoster le superyacht du milliardaire russe

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – Le port du Cap est idéal pour accueillir un superyacht de 500 millions de dollars lié au milliardaire russe sanctionné Alexey Mordashov, a déclaré mercredi un responsable sud-africain, après que le pays a annoncé son intention de laisser le navire y accoster malgré un offre par le maire de la ville de bloquer son entrée.

Le gouvernement sud-africain a fait cette annonce mardi alors que le magnat de l’acier et des mines Alexey Mordashov cherche un nouveau port pour protéger le superyacht de la saisie.

Le responsable a déclaré que Cape Town était parfait pour le Nord car il dispose des moyens techniques pour entretenir des yachts de luxe que de nombreux autres ports n’ont pas.

“Si vous garez un actif de 500 millions de dollars, vous avez besoin qu’il soit correctement entretenu”, a déclaré le responsable à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question.

Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, a déclaré mardi qu’il n’y avait “aucune raison” pour que l’Afrique du Sud refuse l’entrée du Nord car Mordashov ne faisait pas l’objet de sanctions des Nations Unies, seules des sanctions imposées unilatéralement par les États-Unis et le Union européenne.

Le Nord, qui a quitté Hong Kong pour un voyage à travers l’océan Indien vers l’Afrique du Sud la semaine dernière, serait autorisé à accoster dans le port du Cap tant que les personnes à bord “respecteraient nos lois sur l’immigration”, a déclaré Magwenya.

On ne pense pas que Mordashov soit à bord du yacht.

“Actuellement, il n’y a pas de sanctions imposées par l’ONU à l’individu en question et, par conséquent, l’Afrique du Sud n’a aucune obligation légale de respecter les sanctions que les États-Unis et l’UE ont décidé d’imposer dans des juridictions spécifiques”, a déclaré Magwenya aux journalistes dans la capitale sud-africaine, Prétoria.

On pense que Mordashov a des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et a été sanctionné par les États-Unis et l’UE en raison de la guerre en Ukraine. Il est le principal actionnaire et président de Severstal, la plus grande entreprise sidérurgique et minière de Russie, et l’un des hommes les plus riches de Russie, avec une valeur nette de plus de 20 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg.

Le maire du Cap, Geordin Hill-Lewis, a déclaré que Mordashov avait bénéficié financièrement de la guerre en Ukraine et qu’il était “un complice des crimes inadmissibles commis contre les civils ukrainiens”. Hill-Lewis avait demandé au gouvernement sud-africain d’empêcher le Nord d’accoster, suscitant la réponse du porte-parole du président Ramaphosa.

L’Afrique du Sud a adopté une position neutre sur la guerre en Ukraine, frustrant les partenaires occidentaux qui avaient espéré que l’économie la plus développée d’Afrique condamnerait également l’invasion russe et agirait comme une voix dominante pour le continent. L’Afrique du Sud s’est abstenue lors d’un vote de l’ONU condamnant les actions de la Russie et a plutôt appelé au dialogue et à la diplomatie.

Hill-Lewis est membre du principal parti d’opposition sud-africain, qui a vivement critiqué la position neutre adoptée par le gouvernement de Ramaphosa.

“Il faut dire que, jusqu’à présent, la conduite de la politique étrangère de notre pays par rapport à la guerre impérialiste illégale de la Russie n’a été rien de moins que honteuse”, a déclaré Hill-Lewis.

Le Nord bat pavillon russe, mesure 141,6 mètres (465 pieds) de long et dispose de deux héliports, d’une piscine et de 20 cabines. Il a quitté Hong Kong après que les États-Unis ont accusé cette ville de fonctionner comme un refuge pour les personnes sanctionnées. Il devrait arriver au Cap le 9 novembre, selon le site Web d’expédition Marine Traffic.

Le sort du yacht a retenu l’attention depuis son arrivée à Hong Kong en provenance de Vladivostok, en Russie, au début du mois, déclenchant une querelle diplomatique entre les autorités américaines et hongkongaises au sujet de l’application des sanctions.

Les oligarques russes recherchent des ports appropriés pour leurs yachts de luxe depuis qu’ils ont été visés par les sanctions américaines et européennes liées à la guerre en Ukraine. Certains ont également trouvé de nouveaux foyers en Turquie, qui a maintenu des relations diplomatiques avec la Russie.

Gérald Imray, Associated Press