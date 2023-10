L’Afrique du Sud, championne en titre, s’est frayé un chemin vers un quatrième titre record en Coupe du monde de rugby en battant la Nouvelle-Zélande 12-11 samedi après que le capitaine des All Blacks, Sam Cane, ait été le premier joueur à recevoir un carton rouge en finale.

L’ouvreur Handre Pollard a marqué tous les points pour une équipe des Springboks qui a répété son succès de 1995 contre la Nouvelle-Zélande et a privé les All Blacks de leur propre chance de remporter un quatrième titre lors de leur cinquième finale record.

Le capitaine Siya Kolisi a tenu la Coupe Webb Ellis en l’air, a embrassé son bandeau droit, a élevé le trophée encore plus haut et a poussé un cri de victoire assez fort pour faire trembler les fenêtres de Johannesburg, du Cap et partout ailleurs chez lui.

“Les gens qui ne viennent pas d’Afrique du Sud ne comprennent pas ce que cela signifie pour notre pays. Ce n’est pas seulement une question de jeu. Notre pays traverse tellement d’épreuves”, a déclaré Kolisi. “Je veux dire au peuple sud-africain : ‘Merci beaucoup’. Cette équipe montre simplement ce dont vous pouvez faire.”

Alors que les joueurs sud-africains célébraient avec des tours d’honneur et que le pilier Trevor Nyakane dansait, Kolisi s’est interrompu et a grimpé les escaliers du stade. Il s’est rendu chez un ami spécial en haut des gradins : le grand tennisman Roger Federer, dont la mère est sud-africaine. Federer a serré le poing en signe de célébration alors qu’il se penchait pour célébrer avec Kolisi.

Cane rentrera chez lui avec des regrets.

“Extrêmement vidé et déçu”, a-t-il déclaré. “Tout d’abord, les gars ont dû jouer avec 14 hommes pendant les 50 dernières minutes. J’ai trouvé que le courage dont ils ont fait preuve ici ce soir était incroyable, toute l’équipe est de véritables guerriers.”

Cane a reçu un carton rouge pour un tacle haut sur le centre Jesse Kriel. Trois autres joueurs ont été éliminés – deux Springboks et un All Black – dans un match chaotique.

“Je voudrais dire bravo à l’Afrique du Sud”, a déclaré Cane. “Dos à dos [champions]ils ont été une équipe fantastique.”

L’arrière Beauden Barrett a marqué le seul essai du match dans le coin gauche, créant ainsi des 20 dernières minutes tendues.

Il est devenu le premier joueur à marquer lors de deux finales de Coupe du monde et a marqué le premier essai concédé par l’Afrique du Sud en finale. Mais la tentative de conversion de l’ouvreur Richie Mo’unga sur la ligne de touche a été large et a finalement préservé la marge gagnante.

Les deux équipes ont terminé avec 14 joueurs alors que l’ailier gauche Cheslin Kolbe a été expulsé pour un en-avant délibéré. Le centre Jordie Barrett a décoché le tir de pénalité à près de 50 mètres du poteau droit, mais il est passé à côté avec Kolbe se tenant la tête dans ses mains, incapable de regarder.

“C’était un véritable bras de fer”, a déclaré l’entraîneur néo-zélandais Ian Foster. “Incroyablement fier de la façon dont nous nous sommes battus et être à deux doigts d’y parvenir est navrant.”

Siya Kolisi devient le deuxième capitaine à remporter la Coupe Webb Ellis pour la deuxième fois#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/XhaPorjMNU —@rugbyworldcup

Cane a été condamné, mais l’arbitre Wayne Barnes a retiré le redoutable rouge après que la punition ait été renforcée à la fin de la première mi-temps à la suite d’un examen du bunker.

Les All Blacks avaient déjà reçu un carton jaune après trois minutes pour flanquer Shannon Frizell. Le capitaine des Springboks, Siya Kolisi, a été condamné au début de la seconde période, pour un autre plaquage élevé, égalisant les chiffres avec le score de 12-6 pour l’Afrique du Sud.

La 106e confrontation de samedi entre ces gigantesques rivaux s’est déroulée sur un terrain mouillé et a opposé les deux équipes les mieux classées.

Federer, portant une écharpe sud-africaine, et son compatriote Novak Djokovic faisaient partie des 80 065 spectateurs qui ont assisté à un match captivant mais décousu.

Le demi de mêlée néo-zélandais Aaron Smith a plongé dans le coin gauche au début de la seconde période, mais l’essai a été annulé. Mo’unga a fait une belle pause au milieu de terrain, a trompé l’arrière latéral Damian Willemse et a donné à Smith le temps de plonger. Mais une autre décision du TMO a exclu toute tentative de frappe dans la préparation.

La carte de Kolisi n’a pas été améliorée et il est revenu quelques instants plus tard à 25 minutes de la fin. La Nouvelle-Zélande était en tête et une brillante passe improvisée en boucle à une main de Jordie Barrett a trouvé l’ailier Mark Tele’a, et il a glissé deux plaqués avant de nourrir Beauden Barrett dans le coin gauche.

Handré Pollard a marqué les 12 points pour l’Afrique du Sud, y compris ce penalty à longue distance 🔥#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/iQBEKVtObJ —@rugbyworldcup

Cela a donné de l’espoir à la Nouvelle-Zélande, mais Kolisi n’est finalement devenu que le deuxième skipper à mener une équipe à des victoires consécutives en Coupe du monde après le grand néo-zélandais Richie McCaw.

“Je ne peux pas l’expliquer. Je veux donner du crédit aux All Blacks. Ils nous ont emmenés jusqu’au bout, ils nous ont emmenés dans un endroit sombre”, a déclaré Kolisi. “Cela montre quel genre d’équipe ils sont, se battre avec un homme à terre dès le début du match. Ils nous ont mis tellement de pression.”

Lorsque Barnes a donné le coup de sifflet final, Kolbe en larmes a levé les yeux avec soulagement, Kolisi a mis ses mains sur sa tête avec une incrédulité jubilatoire, puis a serré Kolbe dans ses bras pendant que Cane était assis, regardant devant lui avec désespoir. L’entraîneur sud-africain Jacques Nienaber avait également l’air en larmes alors que son équipe l’attrapait pour célébrer.

La finale de rêve a été interrompue par une série de pénalités sous une pluie constante.

Frizell a été pénalisé pour avoir plaqué le talonneur Bongi Mbonambi lors d’un coup de cou. Mbonambi s’est blessé au genou droit et a été remplacé par le vétéran Deon Fourie.

Kurt-Lee Arendse avec un superbe tacle pour sauver un essai juste avant la pause 🤯#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/x8A8crROi6 —@rugbyworldcup

Le penalty de Pollard a été annulé, mais perdre Mbonambi a été un coup dur. Alors que Frizell purgeait toujours sa pénalité, Pollard s’est à nouveau glissé lorsque Codie Taylor n’a pas réussi à rouler.

La Nouvelle-Zélande a riposté à la 17e minute lorsque le demi de mêlée Faf de Klerk a été pénalisé pour un plaquage sur le ballon et que l’ouvreur Mo’unga a marqué les points. Mais Savea a été critiqué quelques instants plus tard pour une faute sur son homologue Duane Vermeulen et le coup de pied de 40 mètres de Pollard s’est glissé au-dessus.

Le calme personnifié de Pollard, contrairement à l’afflux de sang de Cane. Un examen du TMO le montrait en tête avec son épaule vers le visage de Kriel.

La Nouvelle-Zélande a résisté à deux cartons jaunes lors d’une victoire 28-24 contre l’Irlande en quarts de finale, mais n’a jamais été menée dans ce match et a pris encore plus de retard dans celui-ci lorsque le penalty de Pollard a été annulé suite à un hors-jeu.

Quelques secondes plus tôt, la faute de Cane était passée au rouge suite à un examen du bunker et il a plongé sa tête dans ses mains.

Pourtant, même avec un joueur en moins, la Nouvelle-Zélande a failli marquer le premier essai du match dans le coin gauche lorsque le centre Rieko Ioane a été plaqué juste à temps par Kurt-Lee Arendse. Un penalty pour le verrou Eben Etzebeth a été botté par Mo’unga pour porter le score à six points à la pause.

Mais les All Blacks ont affronté toute la seconde période – et la menace de la « Bomb Squad » sud-africaine – avec un joueur de moins. Jusqu’à ce que Kolisi s’en aille péniblement pour un plaquage haut sur Savea, encore repris par un TMO en overdrive.

Smith a touché son cœur lorsqu’il est sorti à 15 minutes de la fin, après avoir disputé son dernier match pour les All Blacks.

Idem pour Nienaber, qui rentre chez lui en héros.

En règle générale, il détournait le crédit sur ses joueurs.

“Ils ont déjà participé à une finale de Coupe du Monde, certains d’entre eux ont disputé leur troisième Coupe du Monde maintenant. Cette expérience les a aidés”, a-t-il déclaré. “C’est un groupe de gars incroyables, ce sont tous des guerriers.”