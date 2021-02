Les experts espèrent toujours que le vaccin AstraZeneca sera toujours efficace pour prévenir les cas graves

La décision de l’Afrique du Sud d’arrêter son déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca après qu’une étude a montré des résultats «décevants» contre sa nouvelle variante Covid-19 a peut-être laissé le pays sous le choc, mais elle montre également à quel point les scientifiques sont à la pointe de la bataille contre Corona virus.

Un million et demi de doses du vaccin avaient été achetées pour les travailleurs de la santé et ils devaient commencer à se faire vacciner cette semaine

Que ressentent les travailleurs de première ligne?

Il est indéniable qu’ils se sentent anxieux.

Siviwe Gwarube, chef de la santé de la principale opposition démocratique, l’Alliance démocratique, a déclaré que le revers les avait rendus vulnérables à une troisième vague.

L’Afrique du Sud a enregistré près de 1,5 million de cas de coronavirus et plus de 46000 décès depuis le début de la pandémie – un bilan plus élevé que tout autre pays du continent.

«J’avais beaucoup d’espoir que le vaccin changerait la situation dans laquelle nous sommes en tant que pays. Beaucoup de gens perdent leur emploi. Je suis étudiant en médecine et nous sommes vraiment exposés au Covid-19. C’était un coup dur pour moi quand j’ai appris que l’efficacité du vaccin était plus faible », a déclaré à la BBC un jeune médecin, qui a demandé à rester anonyme.

Mais les experts de la santé disent que si la nouvelle variante a affecté le plan initial de vaccination de l’Afrique du Sud, tout n’est pas perdu – et 100000 infirmières plus âgées et autres agents de santé recevront toujours le vaccin Oxford-AstraZeneca dans le cadre d’un nouvel essai.

En effet, ils pensent que le vaccin peut encore être efficace pour prévenir les maladies graves et contribuer dans une certaine mesure à réduire le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées pour traitement.

Ceci est important dans un pays où environ 80% de la population n’a pas les moyens de se payer des soins de santé privés et dépend des hôpitaux publics, qui sont actuellement surchargés.

L’essai AstraZeneca était-il une perte de temps?

Non, disent les experts sud-africains.

«Nous expérimentons la science en temps réel», déclare le Dr Kerrin Begg, spécialiste en médecine publique à l’Université de Cape Town.

Et les responsables de la santé sud-africains ont été félicités pour avoir suivi les conseils des scientifiques dans leur gestion de l’épidémie de coronavirus. Bon nombre de leurs décisions, parfois controversées, ont été motivées par une erreur de prudence.

Dans ce cas, l’étude initiale sur le vaccin AstraZeneca a été réalisée sur 2000 personnes dont l’âge moyen était de 30 ans afin de déterminer s’il était efficace contre les symptômes légers et modérés de la nouvelle variante, également connue sous le nom de 501.V2 ou B.1.351.

L’essai a montré qu’il n’était pas efficace – ce qui est une pierre d’achoppement car 90% des nouvelles infections en Afrique du Sud sont de la nouvelle variante.

Les scientifiques veulent maintenant voir si l’étude sur le groupe de 100000 infirmières et autres travailleurs de la santé montrera si le vaccin est efficace contre la nouvelle variante et dans la prévention de maladies graves dans un groupe plus âgé.

Et le Dr Begg dit que le public ne devrait pas perdre de vue tout ce qui a été réalisé par les scientifiques non seulement en Afrique du Sud mais dans le monde depuis l’épidémie du virus l’année dernière.

«Les vaccins prennent généralement des années à se développer car ils sont parmi les substances les plus réglementées au monde. Mais nous sommes maintenant dans une position où beaucoup ont été approuvés pour des raisons de sécurité et deviennent accessibles au public, c’est une réalisation incroyable.

Les sentiments anti-vax sont-ils un facteur?

Les Sud-Africains n’ont généralement pas de problème de vaccination – dès la naissance, les enfants sont vaccinés contre diverses maladies, notamment la polio, la rougeole, la varicelle et l’hépatite B jusqu’à ce qu’ils commencent l’école.

La plupart des Sud-Africains semblent généralement soutenir les vaccinations

Ces programmes sont exécutés à la fois dans des hôpitaux privés et publics.

Cependant, dans le cas du coronavirus, certains se sont déclarés préoccupés par la vitesse à laquelle les vaccins ont été mis à disposition, en partie à cause de fausses nouvelles colportées sur les réseaux sociaux et de théories du complot accusant les produits pharmaceutiques d’essayer d ‘«empoisonner» les gens à travers les vaccins.

Même certains de ceux qui travaillent en première ligne ont des doutes, y compris cet agent de santé de Johannesburg, qui a demandé à ne pas être nommé: «Je crains qu’ils veuillent tester ces vaccins sur nous, travailleurs de la santé.

«Nous travaillons en médecine, je suis préoccupé par le fait que nous ne connaissons pas tous les effets secondaires de ces vaccins et leurs contre-indications, mais nous sommes censés les prendre et ne pas avoir notre mot à dire.

Pourtant, la plupart sont confiants dans la science comme l’exprime un médecin travaillant dans les services pédiatriques d’un hôpital de Johannesburg: «S’il y avait un vaccin que nous pourrions utiliser, je me sentirais plus protégé, moins anxieux, je sentirais qu’il y a de l’espoir.

« Les vaccins nous aident depuis des lustres en Afrique du Sud, je prendrais n’importe quel vaccin qui s’est avéré sûr et efficace. »

Un autre habitant de Johannesburg était d’accord: «Nous avons perdu des membres de notre famille à cause de Covid.

«Nous devons obtenir des vaccins efficaces pour que nous puissions continuer notre vie», a-t-elle déclaré.

Alors que se passe-t-il ensuite?

Il y a des suggestions que si cet essai d’infirmières se déroule bien, AstraZeneca sera toujours administré à tous les agents de santé et sera suivi d’un «rappel» une fois qu’il sera disponible.

L’Afrique du Sud a commandé neuf millions de doses de Johnson & Johnson et 20 millions de Pfizer / BioNTech

Le nouveau plan du pays, selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize, comprend le nouveau vaccin unidose Johnson & Johnson – dont il a commandé neuf millions de doses

Les essais de ce vaccin ont montré un haut degré d’efficacité contre Covid-19, y compris la nouvelle variante découverte en Afrique du Sud en novembre et confirmée depuis dans au moins 30 autres pays du monde.

Le gouvernement a également obtenu 20 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech. Les deux devraient arriver dans les prochains mois.

Les responsables disent qu’ils travaillent maintenant à accélérer leur livraison.

Quelle est la gravité de la situation en Afrique du Sud?

L’Afrique du Sud a récemment dépassé le pic d’une deuxième vague d’infections.

Mais les scientifiques mettent en garde contre une autre poussée pendant les mois d’hiver, vers juin, alors les responsables implorent les responsables implorent les citoyens de ne pas baisser la garde.

« Les vaccins ne vont pas arrêter Covid. Le comportement humain reste l’un des outils les plus importants », déclare le Dr Bregg.

« Les gens doivent comprendre que la première défense est de se laver les mains, de continuer à porter des masques, de pratiquer la distance sociale et de limiter la présence de grandes foules. »

Et comme l’a averti le professeur Shabir Madhi, qui a dirigé l’essai de vaccin Oxford-AstraZeneca en Afrique du Sud, les mutations seront toujours un problème.

Le message est « il n’est pas trop tard » pour changer votre comportement pour vaincre le virus.