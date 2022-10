L’Afrique du Sud snobe les sanctions anti-russes — RT World News

Le magnat de l’acier Alexey Mordashov est libre d’amarrer son superyacht dans le pays, a déclaré le porte-parole du président

L’Afrique du Sud n’a pas l’intention d’appliquer des sanctions occidentales contre l’homme d’affaires russe Alexey Mordashov, ce qui signifie que son mégayacht de 500 millions de dollars pourrait entrer dans les ports locaux, a déclaré mardi le porte-parole du président Cyril Ramaphosa.

S’adressant aux journalistes, Vincent Magwenya, le porte-parole du dirigeant sud-africain, a noté que Pretoria “n’a aucune obligation légale de respecter les sanctions imposées par les États-Unis et l’UE”, ajoutant que les autorités du pays adhèrent aux sanctions de l’ONU. Cependant, se référant au magnat russe, Magwenya a ajouté que “actuellement, il n’y a pas de sanctions imposées par l’ONU à l’individu en question.”

L’Afrique du Sud donc “n’a aucune raison d’empêcher” l’entrée du navire dans ses ports, a-t-il dit.

Mordashov, qui a une valeur nette de 18,3 milliards de dollars, est l’actionnaire majoritaire de la grande sidérurgie Severstal. L’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé des sanctions à l’entreprise après le début de la campagne militaire russe en Ukraine fin février.















Pendant ce temps, la semaine dernière, son yacht de luxe de 142 mètres baptisé Nord a quitté Hong Kong, qui a également refusé d’appliquer les sanctions occidentales. Il est maintenant en route vers le port sud-africain de Cape Town, où il devrait arriver le 9 novembre.

L’Afrique du Sud a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie déclenchées par le conflit en Ukraine, son président faisant valoir fin mai que les restrictions nuiraient “pays spectateurs”.

La Russie et l’Afrique du Sud entretiennent des liens chaleureux qui remontent aux années 1960, lorsque l’Union soviétique soutenait les combattants de la liberté anti-apartheid. De plus, l’Afrique du Sud est membre des BRICS, un forum socio-économique et politique international qui comprend également le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, et d’autres pays cherchent à y adhérer. Le bloc représente déjà plus de 40 % de la population mondiale et près d’un quart du PIB mondial.