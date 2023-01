L’Afrique du Sud signe un accord pour envoyer des dizaines de guépards en Inde

CNN





L’Afrique du Sud a signé un accord avec l’Inde pour réintroduire des dizaines de guépards dans le pays d’Asie du Sud après que huit des grands félins aient été envoyés de la Namibie voisine en 2022.

Le premier lot de 12 guépards doit être survolé en février, selon un communiqué publié jeudi par le département sud-africain de l’environnement, qui a ajouté que le plan était de déplacer “12 autres par an pendant les huit à dix prochaines années”.

Le communiqué indique que l’objectif était “d’atteindre un certain nombre d’objectifs écologiques”, notamment de restaurer le rôle du guépard en Inde, où les chats en voie de disparition erraient, et “d’améliorer les moyens de subsistance et les économies des communautés locales”.

Les guépards ont été déclarés éteints en Inde en 1952 et sont le seul grand carnivore du pays à avoir subi ce sort. Selon une déclaration du ministère indien de l’environnement, cela était le résultat d’une chasse excessive et de la perte d’habitat.

Dans la déclaration, publiée l’année dernière, le ministre indien de l’Environnement, Bhupender Yadav, a déclaré que le Premier ministre indien Narendra Modi était « désireux de protéger et de conserver sept grands félins, dont le guépard ».

« Le projet Cheetah vise à ramener le seul grand mammifère éteint de l’Inde indépendante – le guépard. Dans le cadre du projet, 50 guépards seront introduits dans divers parcs nationaux sur cinq ans », a déclaré Yadav dans le communiqué.

Aujourd’hui, les guépards se trouvent en Afrique australe et orientale, en particulier en Namibie, au Botswana, au Kenya et en Tanzanie, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Mais les félins tachetés avaient autrefois une portée beaucoup plus large. Historiquement, les guépards parcouraient tout le Moyen-Orient et le centre de l’Inde ainsi que la majeure partie de l’Afrique subsaharienne. La perte d’habitat, le braconnage et les conflits avec les humains ont considérablement réduit leurs populations.

Il reste maintenant moins de 7 000 guépards à l’état sauvage, selon le WWF.