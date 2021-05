L’Afrique du Sud s’efforce d’arrêter la troisième vague de Covid alors que ses perspectives économiques s’améliorent

L’activité économique sud-africaine a rebondi plus rapidement que prévu ces derniers mois et le rand est la devise des marchés émergents la plus performante cette année, mais le pays se précipite pour déployer les vaccins Covid-19 alors qu’une troisième vague se profile.

Dans son examen de la stabilité financière jeudi, la Banque de réserve sud-africaine a déclaré que l’économie continuait de rebondir après une récession de 2020 qui a vu le produit intérieur brut se contracter de 7%, sa plus forte baisse depuis plus d’un siècle.

« Des publications de données positives, une hausse de l’activité économique mondiale, un commerce international robuste, des prix élevés des matières premières et une mobilité améliorée » ont conduit NKC African Economics à relever ses prévisions de PIB du premier trimestre à une expansion trimestrielle de 1,4%, contre une prévision précédente de 3,3 % de contraction. Les analystes du NKC prévoient désormais une croissance du PIB de 3,1% en 2021.

Le secteur industriel, en particulier l’exploitation minière et la fabrication, a affiché des taux de croissance positifs grâce à l’augmentation de la demande mondiale et aux prix élevés des matières premières

« Les données de Google Mobility, qui se sont avérées être un bon indicateur de l’activité économique, se sont améliorées à leurs meilleurs niveaux depuis le choc du coronavirus », a souligné l’économiste principal du NKC Pieter du Preez dans une note mercredi.