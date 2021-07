L’Afrique du Sud scelle 3-0 la série T20 contre l’Irlande alors que la star de Temba Bavuma et Reeza Hendricks | Nouvelles de cricket

Le capitaine Temba Bavuma a propulsé l’Afrique du Sud vers une victoire convaincante contre l’Irlande

Temba Bavuma et Reeza Hendricks ont propulsé l’Afrique du Sud vers une victoire convaincante lors du troisième et dernier international T20 contre l’Irlande.

La paire a partagé un stand de premier guichet de 127 points à Belfast pour préparer les touristes à une victoire de 49 points qui a complété une série de 3-0.

Le capitaine Bavuma a réussi 72 balles sur 51 avec six quatre et deux six tandis que Hendricks en a ajouté 69 sur 48 avec six et sept autres limites.

David Miller a pesé avec un 36 invaincu alors que les Proteas ont affiché 189-2 de leurs 20 overs à Belfast.

L’objectif dépassait les Irlandais, qui ont récolté 140-9 de leur allocation.

Le skipper Andy Balbirnie a obtenu le meilleur score avec 27 tandis que George Linde, Wiaan Mulder et Lizaad Williams ont chacun remporté deux guichets pour l’Afrique du Sud.