L’Afrique du Sud revient au championnat de rugby avec l’annonce des matches de 2021 | Actualités du rugby

L’Afrique du Sud renouvellera sa rivalité avec la Nouvelle-Zélande le 25 septembre

L’Afrique du Sud, championne du monde, sera de retour au championnat de rugby cette année.

Les Springboks accueilleront deux matches contre l’Argentine, les 10 matches restants étant répartis à parts égales entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le tournoi 2020 a été entièrement joué en Australie et renommé les Tri-Nations après le retrait de l’Afrique du Sud en raison de la pandémie de Covid-19.

« Nous ne pouvons tout simplement pas jouer des matches en Argentine à l’heure actuelle en raison de l’impact de la pandémie », a déclaré le chef de SANZAAR Brendan Morris.

« Néanmoins, la nouvelle passionnante est que nous souhaitons la bienvenue à l’Afrique du Sud au championnat de rugby après une année 2020 difficile lorsque la pandémie les a empêchés de participer.

« Comme l’année dernière, les Pumas disputeront tous leurs matches à l’extérieur et nous les remercions encore une fois pour leur compréhension à cet égard. »

L’Argentine a organisé une campagne remarquable l’année dernière, sortant du verrouillage et de la quarantaine pour battre les All Blacks pour la première fois et dessiner deux fois avec les Wallabies.

Le tournoi s’ouvre le 14 août avec les Springboks, qui seront endurcis après leur série contre les Lions britanniques et irlandais, affrontant l’Argentine en Afrique du Sud.

L’Australie disputera trois tests contre la Nouvelle-Zélande en août, en commençant par un match en dehors du championnat de rugby à Eden Park le 7 août pour ouvrir la Bledisloe Cup.

Ils s’affronteront ensuite à Perth et Wellington les 21 et 28 août respectivement dans le cadre du tournoi.

Calendrier du Championnat de Rugby 2021

14 août: Afrique du Sud – Argentine

21 août: Australie v Nouvelle-Zélande, Argentine v Afrique du Sud

28 août: Nouvelle-Zélande contre Australie

11 septembre: Nouvelle-Zélande – Argentine, Afrique du Sud – Australie

18 septembre: Argentine v Nouvelle-Zélande, Australie v Afrique du Sud

25 septembre: Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, Australie – Argentine

2 octobre: ​​Afrique du Sud v Nouvelle-Zélande, Argentine v Australie