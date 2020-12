Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé une série de nouvelles restrictions alors que le pays entre dans une deuxième vague de coronavirus, les infections devraient encore augmenter au cours de la saison des fêtes.

Les ventes d’alcool seront restreintes, les couvre-feux seront en vigueur de 23 h à 4 h et les rassemblements de plus de 100 personnes à l’intérieur sont interdits dans tout le pays. Dans les zones avec le plus grand nombre de cas, il y aura des restrictions encore plus strictes, y compris la fermeture de plages et de parcs publics dans certaines zones, a déclaré M. Ramaphosa dans un discours télévisé lundi.

Quatre provinces sont à l’origine de l’augmentation des cas: le Cap oriental; Gauteng, le cœur économique du pays; KwaZulu-Natal; et Cap-Occidental, connu pour ses routes des vins et ses superbes plages. Avant les fêtes de fin d’année, lorsque beaucoup se rassemblent au bord de la mer, les plages seront fermées à Eastern Cape et le long de la Garden Route à Western Cape.

«La saison des fêtes constitue désormais la plus grande menace pour la santé et le bien-être de notre nation», a déclaré M. Ramaphosa dans son émission.