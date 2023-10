Les champions en titre se frayent un chemin vers une victoire 12-11 après que le capitaine des All Blacks, Sam Cane, ait été le premier joueur à recevoir un carton rouge en finale.

L’Afrique du Sud a produit une magnifique performance défensive pour battre la Nouvelle-Zélande, composée de 14 joueurs, 12-11 dans un bras de fer convaincant en finale de la Coupe du monde de rugby et remporter la Coupe Webb Ellis pour une quatrième fois record.

Un seul carton jaune avait été distribué lors de neuf finales de Coupe du monde précédentes, mais la répression des actes déloyaux dans le match a conduit à l’attribution de quatre cartons jaunes au cours de 80 minutes d’intense rugby disputé devant 80 065 spectateurs au Stade de France le 1er janvier. Samedi.

Le skipper des All Blacks, Sam Cane, a subi l’ignominie d’être le premier joueur à être expulsé lors d’une finale décisive lorsque sa carte pour un plaquage élevé a été mise à niveau vers le rouge après un examen du bunker juste avant la mi-temps.

Bien qu’ils aient joué pendant les trois quarts du match avec un homme à court, les All Blacks sont restés fidèles à leur plan de jeu de course de balle et ont marqué le seul essai du match grâce à Beauden Barrett pour se rapprocher d’un point de l’avance juste avant l’heure de jeu.

Les Springboks, menés par l’homme du match Pieter-Steph du Toit, ont réussi à tenir bon sous une énorme pression au cours du dernier quart-temps et les quatre pénalités de Handre Pollard en première mi-temps se sont avérées suffisantes pour ajouter un autre titre à ceux de 1995, 2007 et 2019.

Le triomphe de l’Afrique du Sud a permis de conserver le trophée entre les mains de l’hémisphère sud pour le cinquième tournoi consécutif et Siya Kolisi est devenu seulement le deuxième capitaine après All Black Richie McCaw à le soulever deux fois.

« Je ne peux pas l’expliquer. Les All Blacks nous ont emmenés jusqu’au bout, ils nous ont emmenés dans un endroit sombre », a déclaré Kolisi.

«Crédit à mes garçons aussi pour le combat. Je suis juste reconnaissant que nous ayons pu y parvenir.

« Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans notre pays, et nous sommes comme la dernière ligne de défense et nous pouvons montrer que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. »

Le flanker des All Blacks Shannon Frizell a été le premier à recevoir un carton jaune dès la troisième minute pour un dégagement sur Bongi Mbonambi qui a forcé le talonneur des Springboks à quitter le terrain détrempé par la pluie en raison d’une blessure à la jambe.

L’ouvreur Pollard a marqué le penalty et en a ajouté un autre à la 12e minute alors que la Nouvelle-Zélande attendait nerveusement de savoir si le jaune de Frizell serait transformé en rouge.

Frizell est revenu et a aidé la Nouvelle-Zélande à remporter un penalty que Richie Mo’unga a inscrit pour réduire le déficit, mais Pollard a répondu avec un effort de 46 mètres pour donner à l’Afrique du Sud une avance de 9-6 à la fin du premier quart-temps.

La Nouvelle-Zélande était à nouveau réduite à 14 hommes juste avant la demi-heure lorsque Cane a percuté tête première le centre des Springboks Jesse Kriel, mais cette fois il n’y a pas eu de répit et le skipper des All Blacks a été absent pour le reste du match.

Pollard a marqué son quatrième penalty après la confirmation du carton rouge et même si Mo’unga a répondu avec un autre trois points avant la pause, les Springboks sont entrés dans la mi-temps avec un homme d’avance et une avance de 12-6.

Aucune équipe ne s’était jamais remise d’un déficit à la mi-temps pour remporter une finale de Coupe du monde et les Springboks sont sortis en force en seconde période, cherchant à ramener leur avantage.

Kolisi a cependant été envoyé à la poubelle à la 46e minute pour un tacle haut sur Ardie Savea, et le demi de mêlée néo-zélandais Aaron Smith pensait avoir marqué le premier essai du match huit minutes plus tard après une brillante pause de Mo’unga. .

Ce score a été rappelé pour un en-avant plus tôt dans le mouvement, mais Beauden Barrett a obtenu un essai quatre minutes plus tard malgré que l’ailier Mark Telea ait semblé avoir échappé le ballon vers l’avant lors du plaquage avant que l’arrière latéral ne touche le sol.

C’était le premier essai que l’Afrique du Sud concédait en quatre finales de Coupe du monde, mais Mo’unga a raté la conversion et les Springboks ont conservé la tête.

Kolisi était désormais revenu dans la mêlée après que sa carte n’ait pas été améliorée et que l’Afrique du Sud ait fait sortir sa célèbre « équipe de bombes » du banc pour soulager les attaquants fatigués.

L’ailier sud-africain Cheslin Kolbe a été le quatrième joueur à recevoir un carton jaune à sept minutes de la fin, mais le Néo-Zélandais Jordie Barrett a réussi la tentative de penalty de 48 mètres qui a suivi à côté des poteaux.

La Nouvelle-Zélande espérait également remporter une quatrième Coupe du monde et l’entraîneur Ian Foster pensait que la façon dont les cartes de Cane et Kolisi se jouaient avait été un facteur décisif.

“Le jeu a quelques problèmes qu’il faut résoudre”, a-t-il déclaré. « Ce ne sont pas des raisins aigres. Il y a eu deux incidents similaires, l’un était un rouge, l’autre un jaune, et c’est le jeu. »

Cane, désemparé, a déclaré qu’il “devrait vivre éternellement” avec le carton rouge qu’il a reçu.

“Nous sommes présents au tournoi depuis deux mois et tout ce qui concerne la tête a des ramifications”, a déclaré Cane aux journalistes.

« Je ne suis pas ici pour dire si c’est bien ou mal, cela ne peut pas être changé. Malheureusement, c’est quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours.