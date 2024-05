L’Afrique du Sud répond à la décision de la CIJ sur l’offensive à Gaza — RT World News

Pretoria a félicité le tribunal international pour avoir ordonné l’arrêt de l’invasion de Rafah à Jérusalem-Ouest

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) accédant à la demande de son gouvernement d’ordonner l’arrêt immédiat de l’offensive militaire israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

« Nous appelons tous les États parties à respecter les prescriptions du droit international, qui les ont obligés à reconsidérer leurs relations avec Israël à la suite des conclusions du tribunal. » Ramaphosa a dit dans un déclaration après que la CIJ a rendu sa décision vendredi. Il a ajouté qu’Israël est obligé, en vertu du droit international, de respecter l’ordonnance du tribunal, ainsi que les décisions antérieures exigeant que Jérusalem-Ouest atténue la crise humanitaire à Gaza.

La dernière ordonnance de la CIJ, basée à La Haye, exige qu’Israël mette fin à son invasion de Rafah parce que Jérusalem-Ouest n’a pas suffisamment répondu aux craintes d’une aggravation de l’opération. « catastrophique » conditions humanitaires dans l’enclave palestinienne. Le président de la CIJ, Nawaf Salam, a déclaré que la campagne militaire israélienne menaçait de « infliger au groupe palestinien de Gaza des conditions de vie qui pourraient entraîner sa destruction physique en tout ou en partie ».















Cette décision fait suite à une affaire de génocide intentée contre Israël par le gouvernement sud-africain en janvier. Le panel de 15 juges de la CIJ a rendu plusieurs décisions préliminaires dans cette affaire, insistant sur le fait qu’Israël fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le génocide dans l’enclave palestinienne, mais Salam a déclaré que les conditions n’étaient que « s’est encore détérioré. »

Plus de 35 000 Gazaouis ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre dernier, selon les autorités sanitaires locales. L’enclave est également aux prises avec « une véritable famine » » a déclaré le Programme alimentaire mondial la semaine dernière. L’ONU a prévenu que l’offensive de Rafah « pourrait conduire à un massacre » dans la ville, où plus de 800 000 civils ont été contraints de fuir en raison des attaques israéliennes antérieures dans d’autres parties de Gaza.

Les législateurs sud-africains ont voté en novembre dernier la rupture des relations diplomatiques avec Israël. L’administration de Ramaphosa a invoqué le dernier arrêt de la CIJ contre Jérusalem-Ouest « révolutionnaire » affirmant que c’était la première fois que les forces israéliennes recevaient explicitement l’ordre de cesser leur action militaire à Gaza.















Cependant, Ramaphosa a affirmé dans sa déclaration que les habitants de Gaza continuaient de mourir parce qu’Israël refusait de se conformer aux ordonnances du tribunal et affamait délibérément les habitants de l’enclave assiégée. « Cette affaire se concentre donc sur les Palestiniens ordinaires de Gaza qui font maintenant face à leur septième mois de souffrance sous forme de punition collective pour quelque chose pour lequel ils n’ont aucune responsabilité individuelle. » il a dit.

Il faisait référence aux attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont déclenché la dernière guerre à Gaza. Les dirigeants israéliens se sont engagés à éradiquer le groupe militant et ont affirmé que Rafah était le dernier bastion du Hamas.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi à la dernière décision de la CIJ en qualifiant l’Afrique du Sud de génocide « faux, scandaleux et dégoûtant. » Jérusalem-Ouest a nié que son opération Rafah « pourrait conduire à la destruction de la population civile palestinienne, en tout ou en partie ».

La CIJ n’a aucun pouvoir pour faire appliquer ses décisions contre Israël, et Netanyahu a insisté sur le fait que l’offensive de Rafah se poursuivrait, quelle que soit la pression internationale.