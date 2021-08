L’Afrique du Sud remanie son gouvernement en réponse aux émeutes : les ministres de la Santé et des Finances sont écartés, la Sécurité placée sous présidence

Ramaphosa a annoncé jeudi soir des changements à l’exécutif national, citant la nécessité d’administrer efficacement la vaccination contre le Covid-19, de reconstruire l’économie et « assurer la paix et la stabilité à la suite de la récente flambée de violence et de destruction dans certaines parties du pays ».

Président @CyrilRamaphosa annonce des changements à l’Exécutif national https://t.co/6anYiFCHRq — Présidence | Afrique du Sud 🇿🇦 (@PresidencyZA) 5 août 2021

Le ministre de la Santé Zweli Mkhize a démissionné et sera remplacé par Joe Phaahla, un natif du Limpopo qui a participé à l’organisation de la Coupe du monde de football 2010. Le ministre des Finances Tito Mboweni a également « excusé » de son poste, qu’il a repris en octobre 2018, et sera remplacé par Enoch Godongwana.

Ramaphosa dit Mboweni « a dirigé efficacement et habilement le Trésor national pendant une période économique extrêmement difficile, assurant la stabilité et instillant la confiance » et l’a remercié pour son service.

Dans un changement majeur, Ramaphosa a aboli le ministère de la Sécurité d’État et a placé l’Agence de sécurité d’État sous la présidence, « assurer que les services de renseignement nationaux et étrangers du pays permettent plus efficacement au président d’exercer sa responsabilité de protéger la sécurité et l’intégrité de la nation ».

Ncediso Goodenough ‘Zizi’ Kodwa servira en tant que vice-ministre sous la présidence, en charge de la sécurité et du renseignement. Membre de la direction du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), Kodwa était auparavant vice-ministre de la Sécurité de l’État sous Ayanda Dlodlo, qui a été réintégré au ministère de la Fonction publique et de l’Administration.

Le remaniement intervient après les émeutes d’une semaine dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng le mois dernier, qui ont fait au moins 337 morts et causé des destructions généralisées à l’économie et aux infrastructures de l’Afrique du Sud. Plus de 3 400 personnes ont été arrêtées en lien avec les troubles, déclenchés par l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage à magistrat.

Un panel de trois membres a été chargé de mener « un examen approfondi et critique de notre préparation et des lacunes de notre réponse » aux émeutes, a déclaré Ramaphosa.

Les membres du panel sont : – Prof Sandy Africa, en tant que président, – Adv Mojanku Gumbi – M. Silumko Sokupa Le panel examinera tous les aspects de notre réponse en matière de sécurité et fera des recommandations sur le renforcement de nos capacités. — Cyril Ramaphosa #StaySafe (@CyrilRamaphosa) 5 août 2021

Ramaphosa a conclu l’annonce de jeudi soir en déclarant que son gouvernement est « indéfectible dans notre détermination à construire un État capable, dirigé avec compétence et qui réponde efficacement aux besoins de la population ».

Reconstruire l’économie et la société du pays « exige de l’urgence et de la concentration » aussi bien que « la coopération entre tous les secteurs de la société et la participation active de tous les Sud-Africains », il ajouta.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !