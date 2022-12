L’Afrique du Sud rejette l’enquête d’impeachment du président Cyril Ramaphosa

La plainte, déposée par Arthur Fraser, l’ancien chef de la sécurité de l’État en Afrique du Sud, indiquait qu’entre 4 et 8 millions de dollars cachés dans un canapé avaient été volés en février 2020, et elle accusait M. Ramaphosa d’avoir enrôlé le chef de sa sécurité. détail pour ouvrir une enquête officieuse qui a conduit à l’enlèvement et à la torture des suspects dans l’affaire.

Le président a nié tout acte répréhensible. Il a déclaré que le montant volé était nettement inférieur, 580 000 dollars, et que l’argent provenait de la vente de 20 buffles à un homme d’affaires soudanais le jour de Noël en 2019.

Le panel parlementaire, qui comprenait deux juges à la retraite et un avocat, était sceptique quant à la version des événements de M. Ramaphosa et s’est demandé si l’argent volé provenait réellement de la vente de gibier.

Le panel n’a pas pu interroger de témoins ni enregistrer d’assignation à comparaître. Au lieu de cela, il a principalement examiné les informations obtenues auprès des membres du Parlement, dont une grande partie était basée sur des reportages des médias et d’autres récits de seconde main sur ce qui s’était passé à la ferme du président.