L’Afrique du Sud rejette 2 MILLIONS de doses de vaccin J&J Covid-19 en raison de la contamination de l’usine de Baltimore aux États-Unis – organisme de surveillance de la santé

L’organisme de surveillance de la sécurité des produits de santé d’Afrique du Sud (SAHPRA) a décidé de ne pas donner son feu vert à l’utilisation de millions de doses de vaccin Covid-19 stockées dans une usine de la ville de Gqeberha, car le matériel à partir duquel elles ont été produites était « affecté » par un incident de contamination à l’usine américaine de Baltimore, ont confirmé les autorités sanitaires du pays.

L’agence a suspendu l’utilisation des doses en question plus tôt en juin alors qu’elle attendait un rapport de conformité en matière de sécurité de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

« Sur la base de ce qui a été annoncé par la FDA, nous sommes affectés en termes de ces lots… sur le site de Gqeberha et ce que nous avons sur place est de 2 millions », Le ministre sud-africain de la Santé par intérim, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, a déclaré dimanche à SABC News, ajoutant que ces doses n’avaient pas été et ne seraient pas utilisées pour vacciner les Sud-Africains. Cela a également été confirmé par le PDG de SAHPRA, le Dr Boitumelo Semete, qui a déclaré que les jabs en question « ne peut pas être mis à la disposition du public ».

Le chien de garde de la santé a quant à lui déclaré dans un communiqué qu’un nouveau lot contenant quelque 300 000 doses du vaccin Janssen Covid-19 a été approuvé par la FDA et sera expédié en Afrique du Sud à un moment donné, sans révéler de dates exactes.

Semete a admis que l’incident avec les jabs de Johnson & Johnson a eu un impact négatif important sur le vaccin sud-africain « stratégie de déploiement ». L’Afrique du Sud a enregistré quelque 1,7 million de cas de Covid-19 et plus de 57 000 décès à ce jour parmi sa population d’environ 58,5 millions de personnes, mais n’a jusqu’à présent administré que 183 000 doses de vaccin au 9 juin, selon l’OMS.

L’installation Emergent BioSolutions de Baltimore, aux États-Unis, a été touchée par une série de problèmes d’hygiène et de contamination plus tôt cette année. En avril, la FDA a exprimé une série de préoccupations en matière de santé et de sécurité, arguant que les conditions de l’usine pourraient compromettre la sécurité des vaccins.

Les problèmes signalés comprenaient l’hygiène personnelle du personnel, une formation inadéquate et un manque de propreté des surfaces. La sonde a été déclenchée par un incident antérieur qui a vu 15 millions de doses de vaccin de Johnson & Johnson se gâter dans un « accident de mélange d’ingrédients ».

La semaine dernière, le New York Times a rapporté citant des sources anonymes que la FDA avait ordonné à J&J de jeter 60 millions de doses du jab Janssen produites sur le site de Baltimore, en raison de leur « contamination possible ». Le chien de garde américain de la santé a cependant approuvé deux autres lots de vaccin J&J fabriqués à l’usine.

