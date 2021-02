Le premier envoi de vaccin contre le coronavirus en Afrique du Sud est arrivé dans le pays, alors qu’il se débat avec la charge de travail la plus élevée du continent aux côtés d’une souche plus transmissible du virus.

Un avion transportant les vaccins a atterri lundi à l’aéroport international OR Tambo. Le chargement d’un million de jabs AstraZeneca, fabriqués par le Serum Institute of India (SII), a été chaleureusement accueilli, en présence du président Cyril Ramaphosa et d’autres hauts fonctionnaires.

Fin janvier, le président a critiqué les pays riches pour avoir accumulé les médicaments anti-coronavirus et condamné «Nationalisme vaccinal».

«Nous sommes préoccupés par le nationalisme vaccinal. Les pays riches du monde sont sortis et ont acquis de grandes doses de vaccins auprès des développeurs et fabricants de ces vaccins », A déclaré Ramaphosa mardi dernier.

Certains pays sont allés au-delà et ont acquis jusqu’à quatre fois ce dont leur population a besoin. Cela se fait à l’exclusion des autres pays du monde.

L’Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d’infections et de décès à Covid-19 sur le continent, avec plus de 1,4 million de cas confirmés et plus de 44 000 personnes succombant à la maladie. Le classement continental élevé du pays pour les cas de Covid pourrait en partie provenir de taux de dépistage plutôt bas parmi de nombreux autres pays africains.

La première livraison de vaccins devrait être réservée aux 1,25 million d’agents de santé du pays. L’Afrique du Sud devrait recevoir 500 000 doses supplémentaires du SII plus tard dans le mois.

En plus de connaître des taux d’infection élevés, le pays a également été confronté à une nouvelle souche hautement contagieuse du virus détectée à la fin de 2020. Bien que plus transmissive, la souche ne semble pas causer des symptômes de Covid-19 plus graves que les variantes précédentes.

La variante sud-africaine s’est déjà répandue dans le monde entier, avec des cas signalés dans les Amériques, en Europe et en Asie.

