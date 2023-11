L’Afrique du Sud rappelle son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël et l’accuse de génocide à Gaza

JOHANNESBOURG (AP) — Le gouvernement sud-africain a rappelé lundi son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël. pour condamner le bombardement de la bande de Gazale qualifiant de « génocide ».

Le gouvernement a également menacé de prendre des mesures contre l’ambassadeur israélien en Afrique du Sud suite à ses récentes remarques sur la position du pays africain sur la guerre Israël-Hamas. Aucun autre détail n’a été donné sur ces propos.

La guerre a éclaté après que le groupe militant palestinien Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, faisant plus de 1 400 morts. Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive militaire israélienne à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

“Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates à Tel-Aviv pour consultation”, a déclaré le ministre de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni.

Elle a déclaré que le Cabinet avait pris note des « remarques désobligeantes de l’ambassadeur israélien en Afrique du Sud à l’égard de ceux qui s’opposent aux atrocités et au génocide du gouvernement israélien » et a ajouté que le ministère des Relations internationales avait été chargé de « prendre les mesures nécessaires par la voie diplomatique ». et des protocoles pour gérer (sa) conduite.

Ntshavheni a également déclaré que la position de l’ambassadeur israélien dans le pays était « intenable ».

Les manifestants pro-palestiniens – qui ont organisé des manifestations devant le consulat américain à Johannesburg et les ambassades israéliennes à Pretoria et au Cap – ont appelé le gouvernement sud-africain à expulser l’ambassadeur israélien.

La ministre des Relations internationales Naledi Pandor, qui a reçu lundi son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, a déclaré que les responsables sud-africains seraient rappelés de Tel-Aviv pour donner au gouvernement un briefing détaillé sur la situation dans la région.

« Nous devons avoir cet engagement avec nos responsables parce que nous sommes extrêmement préoccupés par les meurtres continus d’enfants et de civils innocents dans le territoire palestinien et nous pensons que la nature de la réponse d’Israël est devenue une punition collective », a déclaré Pandor.

Pandor a déclaré qu’elle avait discuté du renforcement des liens bilatéraux avec son homologue ukrainien, notamment des réunions tenues par au moins sept dirigeants africains qui se sont rendus à Moscou et à Kiev plus tôt cette année pour proposer un plan de paix.

“Nous sommes l’un des rares pays dans le monde à pouvoir communiquer à la fois avec l’Ukraine et avec la Russie.”

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du ministère israélien des Affaires étrangères.

Le gouvernement sud-africain, dirigé par le parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui entretient des liens étroits avec la Palestine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à l’autorisation de l’aide dans l’enclave bombardée.

L’Afrique du Sud fait partie des nombreux pays qui ont ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre les opérations militaires à Gaza, notamment au Chili et en Colombie Honduras. La Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec le pays.

Israël a critiqué la semaine dernière les pays d’Amérique latine et a appelé la Colombie et le Chili à « condamner explicitement l’organisation terroriste Hamas ».