M. Ramaphosa a déclaré que le pays avait baissé la garde

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions plus strictes contre les coronavirus, un jour après que l’Afrique du Sud ait enregistré plus d’un million de cas de Covid-19.

Les rassemblements intérieurs et extérieurs seront interdits, un couvre-feu introduit de 21h00 à 06h00 et les ventes d’alcool interdites.

M. Ramaphosa a déclaré que le pays se trouvait à un stade extrêmement dangereux de la pandémie et que des mesures devaient être prises.

Récemment, les autorités ont confirmé qu’une nouvelle variante du virus à propagation plus rapide avait été détectée en Afrique du Sud.

Certains hôpitaux et centres médicaux ont signalé une énorme augmentation des admissions, mettant à rude épreuve les ressources.

Dans un discours télévisé, M. Ramaphosa a déclaré que la nouvelle variante 501.V2 était désormais bien implantée en Afrique du Sud et que la récente augmentation des cas était une « cause de grande inquiétude ».

« Nous avons simplement baissé la garde », a déclaré le président.

Il a ajouté que les nouvelles mesures entreraient en vigueur lundi à minuit (22h00 GMT) et dureraient au moins jusqu’au 15 janvier.

Il a déclaré que les rassemblements sauf pour les funérailles et quelques autres exceptions limitées seraient interdits, que personne ne pourrait quitter son domicile entre 21h00 et 6h00 sans permis et que tous les magasins, bars et autres lieux devraient fermer. avant 20h00.

Toutes les ventes d’alcool seraient également interdites et toute personne qui ne porterait pas de masque dans les lieux publics serait passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, a-t-il ajouté.

L’Afrique du Sud connaît une augmentation constante des cas dus à la nouvelle variante du coronavirus

Dimanche, l’Afrique du Sud est devenue le premier pays d’Afrique à transmettre un million de cas de Covid-19, avec 1 004 413 infections et 26 735 décès depuis le début de l’épidémie en mars.

La semaine dernière, il a enregistré une moyenne quotidienne de 11 700 nouvelles infections – une augmentation de 39% par rapport à la semaine précédente – et de mercredi à vendredi, le nombre quotidien de nouveaux cas était supérieur à 14 000.

On pense que la variante 501.V2 est à l’origine de la flambée des infections. Il a été identifié par un réseau de scientifiques sud-africains dans la province du Cap oriental, puis s’est rapidement propagé à d’autres parties du pays.

L’histoire continue

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a interdit les voyages en provenance d’Afrique du Sud en raison de la nouvelle variante. Une autre nouvelle variante de Covid a déjà été détectée au Royaume-Uni, bien qu’elle ait évolué séparément.

Les deux ont une mutation – appelée N501Y – qui est dans une partie cruciale du virus qu’il utilise pour infecter les cellules du corps, mais semblent sans rapport les uns avec les autres.

Après l’Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent africain est le Maroc, qui a enregistré 432 079 cas et 7 240 décès. Viennent ensuite l’Égypte avec 132 541 cas et 7 405 décès et la Tunisie avec 131 592 infections et 4 466 décès.

Image de bannière lisant « en savoir plus sur le coronavirus »