L’Afrique du Sud pourrait avoir atteint un pic d’omicron après la récente baisse des cas de COVID-19

La baisse notable du nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Afrique du Sud ces derniers jours peut indiquer que la poussée spectaculaire provoquée par l’omicron du pays a dépassé son apogée, selon des experts médicaux.

Les décomptes quotidiens de cas de virus sont notoirement peu fiables, car ils peuvent être affectés par des tests inégaux, des retards de déclaration et d’autres fluctuations. Mais ils offrent un indice alléchant – loin d’être concluant pour le moment – que les infections à omicron peuvent régresser rapidement après un pic féroce.

L’Afrique du Sud a été à l’avant-garde de la vague d’omicron et le monde surveille tout signe de comment cela pourrait se jouer là-bas pour essayer de comprendre ce qui peut être en magasin.

Après avoir atteint un sommet de près de 27 000 nouveaux cas dans tout le pays jeudi, le nombre est tombé à environ 15 424 mardi. Dans la province du Gauteng – la plus peuplée d’Afrique du Sud avec 16 millions d’habitants, dont la plus grande ville, Johannesburg, et la capitale, Pretoria – la baisse a commencé plus tôt et s’est poursuivie.

« La baisse des nouveaux cas à l’échelle nationale combinée à la baisse soutenue des nouveaux cas observée ici dans la province du Gauteng, qui pendant des semaines est au centre de cette vague, indique que nous avons dépassé le pic », Marta Nunes, chercheuse principale à Vaccines and Le département d’analyse des maladies infectieuses de l’Université de Witwatersrand, a déclaré à l’Associated Press.

« C’était une vague courte (…) et la bonne nouvelle est qu’elle n’a pas été très grave en termes d’hospitalisations et de décès », a-t-elle déclaré. Il n’est « pas inattendu en épidémiologie qu’une très forte augmentation, comme celle que nous avons vue en novembre, soit suivie d’une forte diminution ».

La province du Gauteng a vu ses effectifs commencer à augmenter fortement à la mi-novembre. Les scientifiques effectuant le séquençage génétique ont rapidement identifié la nouvelle variante omicron hautement muté qui a été annoncée au monde le 25 novembre.

Nettement plus transmissible, l’omicron s’est rapidement imposé en Afrique du Sud. On estime que 90 % des cas de COVID-19 dans la province du Gauteng depuis la mi-novembre ont été des omicron, selon des tests.

Et le monde semble suivre rapidement, l’omicron dépassant déjà la variante delta en tant que souche de coronavirus dominante dans certains pays. Aux États-Unis, omicron a représenté 73% des nouvelles infections la semaine dernière, ont déclaré des responsables de la santé – et la variante est responsable d’environ 90% ou plus des nouvelles infections dans la région de New York, le Sud-Est, le Midwest industriel et le Nord-Ouest du Pacifique. .

Les cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni ont augmenté de 60% en une semaine alors que l’omicron a dépassé le delta en tant que variante dominante là-bas. Dans le monde, la variante a été détectée dans au moins 89 pays, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En Afrique du Sud, les experts craignaient que le volume considérable de nouvelles infections ne submerge les hôpitaux du pays, même si l’omicron semble provoquer une maladie plus bénigne, avec beaucoup moins d’hospitalisations, de patients ayant besoin d’oxygène et de décès.

Mais ensuite, les cas à Gauteng ont commencé à baisser. Après avoir atteint 16 000 nouvelles infections le 12 décembre, les chiffres de la province ont régulièrement baissé, pour atteindre un peu plus de 3 300 cas mardi.

« C’est important. C’est très important », a déclaré le Dr Fareed Abdullah à propos de la diminution.

« L’augmentation rapide des nouveaux cas a été suivie d’une chute rapide, et il semble que nous assistions au début du déclin de cette vague », a déclaré Abdullah, travaillant dans le service COVID-19 de l’hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria.

Autre signe que la poussée d’omicron en Afrique du Sud pourrait reculer, une étude sur les professionnels de la santé qui ont été testés positifs pour COVID-19 à l’hôpital Chris Hani Baragwanath de Soweto montre une augmentation rapide puis une baisse rapide des cas.

« Il y a deux semaines, nous voyions plus de 20 nouveaux cas par jour et maintenant c’est environ cinq ou six cas par jour », a déclaré Nunes.

Mais, a-t-elle dit, il est encore très tôt et plusieurs facteurs doivent être surveillés de près.

Le taux de positivité de l’Afrique du Sud est resté élevé à 29%, contre seulement 2% début novembre, indiquant que le virus circule toujours parmi la population à des niveaux relativement élevés, a-t-elle déclaré.

Et la saison des vacances du pays est maintenant en cours, lorsque de nombreuses entreprises ferment pendant un mois et que les gens voyagent pour rendre visite à leur famille, souvent dans les zones rurales. Cela pourrait accélérer la propagation de l’omicron en Afrique du Sud et dans les pays voisins, ont déclaré des experts.

« En ce qui concerne le doublement quotidien massif que nous observions il y a un peu plus d’une semaine avec un nombre énorme, cela semble s’être installé », a déclaré le professeur Veronica Uekermann, chef de l’équipe d’intervention COVID-19 à l’hôpital universitaire Steve Biko.

« Mais il est bien trop tôt pour suggérer que nous avons dépassé le pic. Il y a trop de facteurs externes, y compris le mouvement pendant la saison des vacances et le comportement général pendant cette période », a-t-elle déclaré, notant que les infections ont augmenté l’année dernière après le Pause vacances.

C’est l’été en Afrique du Sud et de nombreux rassemblements se déroulent à l’extérieur, ce qui peut faire une différence entre la vague provoquée par l’omicron ici et les surtensions en Europe et en Amérique du Nord, où les gens ont tendance à se rassembler à l’intérieur.

Un autre facteur inconnu est la quantité d’omicron qui s’est propagée parmi les Sud-Africains sans causer de maladie.

Certains responsables de la santé à New York ont ​​suggéré que, parce que l’Afrique du Sud semble avoir connu une vague rapide et légère d’omicron, la variante pourrait se comporter de la même manière là-bas et ailleurs aux États-Unis. Mais Nunes met en garde contre le fait de sauter à ces conclusions.

« Chaque milieu, chaque pays est différent. Les populations sont différentes. La démographie de la population, l’immunité est différente selon les pays », a-t-elle déclaré. La population sud-africaine, avec une moyenne d’âge de 27 ans, est plus jeune que celle de nombreux pays occidentaux, par exemple.

La plupart des patients actuellement traités pour COVID-19 dans les hôpitaux ne sont pas vaccinés, a souligné Uekermann. Environ 40 % des adultes sud-africains ont été inoculés avec deux doses.

« Tous mes patients en soins intensifs ne sont pas vaccinés », a déclaré Uekermann. « Donc, nos personnes vaccinées se portent mieux dans cette vague, c’est sûr. Nous avons des patients qui sont très malades avec un COVID sévère, et ce sont des patients non vaccinés. »