L’Afrique du Sud peut-elle passer à l’énergie propre ?

M. Mathibela, le fermier de 34 ans, a grandi dans une maison de trois chambres construite par Eskom. Son père travaillait dans une centrale électrique au charbon à proximité et sa mère cuisinait pour les travailleurs d’une autre usine.

Après l’université, il a travaillé dans la construction à Kusile, une centrale électrique près de Phola, qui a débuté en 2008 et est maintenant la plus grande d’Afrique du Sud. Il est devenu désenchanté par l’industrie du charbon après que les habitants de Phola ont été frappés avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes en 2010 alors qu’ils protestaient contre une nouvelle mine qui n’avait pas réussi à apporter les emplois et les investissements dans les infrastructures promis.

Pourtant, malgré toute la colère de M. Mathibela contre les mines de charbon, elles restaient sa meilleure option pour gagner sa vie pendant qu’il élevait son troupeau de bétail. Avec un ami d’enfance, il a créé il y a quatre ans une entreprise de camionnage qui transporte du charbon entre les centrales électriques et les mines, un peu comme celle contre laquelle il se bat actuellement.

Les éleveurs de bétail dans l’affrontement avec l’excavatrice, qui s’est produit en décembre, ont trouvé une raison de se réjouir lorsque l’homme qui utilisait la machine a tenu compte de leurs demandes et a cessé de creuser.

La victoire fut cependant de courte durée.

Sous le couvert de la nuit quelques jours plus tard, les machines ont repris vie. Les agriculteurs, alertés par des bergers dormant dans le champ, se sont précipités vers le site, et l’impasse a recommencé.

“Ça va être une très, très, très grande bataille”, a déclaré M. Mathibela. « Le charbon est-il plus précieux que ce que nous avons commencé ?