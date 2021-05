L’Afrique du Sud n’a pas encore reçu 600 vaccins Pfizer promis par le CIO

L’Afrique du Sud a décidé de vacciner ses athlètes olympiques contre le COVID-19 avec des doses locales excédentaires qui étaient sur le point d’expirer car une allocation du Comité international olympique n’est pas arrivée.

Les responsables olympiques sud-africains craignaient que s’ils n’allaient pas de l’avant maintenant et n’utilisaient pas un vaccin Johnson et Johnson à une dose différent et non les vaccins Pfizer à deux doses offerts par le CIO, ils manqueraient de temps avant les Jeux de Tokyo, le a déclaré vendredi le PDG par intérim du comité olympique sud-africain à l’Associated Press.

Nous n’y arriverions jamais si nous vaccinions avec deux injections, a déclaré Ravi Govender.

L’Afrique du Sud travaillait sur une période de 28 jours entre la première et la deuxième dose de Pfizer, a déclaré Govender. Les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis recommandent au moins 21 jours entre les deux injections de Pfizer, tandis que les experts sud-africains de la santé ont travaillé sur un écart pouvant aller jusqu’à trois mois entre les doses.

Les Jeux olympiques sont dans moins de deux mois, et Govender a déclaré qu’il n’y avait pas encore de communication formelle du CIO quand ces 600 doses de Pfizer allouées à l’équipe d’Afrique du Sud arriveraient.

Et ils ne sont pas encore arrivés dans d’autres parties du monde, a déclaré Govender.

Le CIO n’a pas immédiatement répondu à une demande de l’AP de commenter l’état de son programme de vaccination plus large et la situation spécifique de l’Afrique du Sud.

Cela fait seulement trois semaines que le CIO a annoncé qu’il avait conclu un accord avec l’allemand Pfizer-BioNTech pour fournir des vaccins aux pays envoyant des athlètes aux Jeux de Tokyo. Le CIO a déclaré que les vaccins commenceraient à être livrés aux pays ce mois-ci. Le CIO avait précédemment déclaré en mars qu’il fournirait des vaccins chinois aux pays qui le souhaitent et qui participaient aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvriront le 23 juillet après un an de retard, ainsi qu’aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022. Mais ce vaccin est non autorisé pour une utilisation dans de nombreux pays, y compris l’Afrique du Sud, ce qui conduit à la nécessité de s’approvisionner également en doses de Pfizer.

Le CIO affirme que les vaccinations ne sont pas obligatoires pour les athlètes et les officiels se rendant à Tokyo, mais elles ont été suspendues comme une autre mesure pour renforcer la position du CIO selon laquelle les Jeux olympiques seront sûrs et sécurisés malgré leur tenue au milieu d’une pandémie et d’une croissance locale désapprobation publique. Tokyo est en état d’urgence en raison de la pandémie.

Les défis logistiques de l’Afrique du Sud sont également une illustration des complications avec une organisation sportive internationale déployant des vaccins dans différents pays, même si les intentions sont bonnes. Govender a noté la « générosité » du CIO en offrant les vaccins.

Mais, « vous ne pouvez pas simplement envoyer un vaccin », a déclaré la professeure Glenda Gray, présidente-directrice générale du South African Medical Research Council et l’un des leaders de l’essai Johnson et Johnson qui fournit les doses à l’équipe olympique sud-africaine. Cela doit passer par tout un processus.

Plus de 500 athlètes et entraîneurs olympiques sud-africains seront vaccinés avec les vaccins J et J issus d’un essai clinique local pour les agents de santé, et feront également partie de l’essai. Ils devaient accepter de faire partie de l’étude, a déclaré Gray. Ils devront être suivis par les responsables de l’étude.

L’équipe championne du monde de rugby d’Afrique du Sud, qui dispute une série contre les Lions britanniques et irlandais en juillet et août en Afrique du Sud, recevra également certains de ces vaccins d’essai, a déclaré Gray.

Bien que des pays comme les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres aient déclaré qu’ils utilisaient leurs stocks nationaux de vaccins pour leurs athlètes olympiques, leurs déploiements de vaccination sont beaucoup plus avancés que ceux de l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud est le pays le plus durement touché d’Afrique avec plus de 1,6 million de cas signalés de COVID-19 et plus de 56 000 décès, et possède une variante du virus que les experts décrivent comme plus contagieuse. Et, jusqu’à présent, l’Afrique du Sud n’a vacciné qu’environ 1% de ses 60 millions d’habitants.

Ainsi, l’Afrique du Sud a hésité à utiliser ses précieux vaccins sur de jeunes athlètes en bonne forme physique, surtout lorsque même tous les agents de santé, la priorité n ° 1, n’ont pas encore reçu de doses. Cela rend l’allocation du CIO encore plus précieuse.

Le comité olympique sud-africain a mis en œuvre le projet d’utiliser les doses J et J de réserve de l’essai, étant entendu que ces doses seraient reconstituées par l’allocation Pfizer du CIO, qui sera réintroduite dans le stock national du pays lorsqu’elle arrivera. , a déclaré Govender.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici