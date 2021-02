L’Afrique du Sud suspend temporairement son programme de vaccination contre le COVID-19 après qu’une étude a révélé que le vaccin AstraZeneca pourrait ne pas être efficace contre la nouvelle variante du virus.

L’étude, menée par l’Université du Witwatersrand à Johannesburg et non encore évaluée par des pairs, affirme que le vaccin britannique offre une « protection limitée » contre les formes modérées de la maladie provoquée par la variante sud-africaine chez les jeunes adultes.

« C’est un problème temporaire. Nous devons suspendre les vaccins Astrazeneca jusqu’à ce que nous résolvions [it]», A déclaré dimanche le ministre de la Santé Zweli Mkhize lors d’une conférence de presse en ligne.

Selon les premiers résultats, le vaccin n’est efficace qu’à 22% contre les formes modérées du virus. Aucun résultat n’est encore disponible sur son efficacité contre les formes sévères.

Être à la traîne

À la traîne dans la course mondiale aux vaccins, l’Afrique du Sud, officiellement le pays le plus touché du continent avec plus de 1,5 million de cas et plus de 46 000 décès, a reçu lundi son premier envoi d’un million de vaccins. La livraison de 500 000 doses supplémentaires est prévue en février.

Tous sont des vaccins AstraZeneca / Oxford produits par le Serum Institute of India et les premières doses étaient destinées à être administrées aux 1,2 million d’agents de santé du pays.

« Dans les quatre prochaines semaines, nous aurons les vaccins Johnson & Johnson et Pfizer », a déclaré Mkhize.

Des discussions avec d’autres laboratoires sont également en cours, notamment avec Moderna et le fabricant russe de vaccins Spoutnik V, a-t-il ajouté.

Le ministre sud-africain a récemment annoncé qu’il avait réservé 20 millions de doses de vaccins Pfizer / BioNTech.