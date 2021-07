L’Afrique du Sud lutte contre les troubles après l’emprisonnement d’un ancien dirigeant

Le déploiement de soldats de l’armée pour aider la police a été doublé pour atteindre 5 000 après les jours d’émeutes au cours desquels plus de 72 personnes ont été tuées et 1 234 arrêtées, selon la police. De nombreux décès ont été causés par des bousculades chaotiques alors que des milliers de personnes ont saccagé des magasins, volé de la nourriture, des appareils électriques, de l’alcool et des vêtements, a déclaré le général de police Mathapelo Peters.