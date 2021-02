Le gouvernement a fait valoir que les interdictions d’alcool étaient nécessaires pour alléger la pression sur le système de santé

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assoupli certaines restrictions imposées en raison du coronavirus, notamment la levée d’une interdiction impopulaire de la vente d’alcool.

Les plages rouvriront et des rassemblements religieux limités seront autorisés.

L’annonce est intervenue alors que M. Ramaphosa a salué l’arrivée du premier envoi de vaccins – un million de doses d’AstraZeneca – comme une chance de «renverser la vapeur» sur Covid-19.

L’Afrique du Sud a eu le plus d’infections et de décès à Covid sur le continent.

Plus de 1,4 million de personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie et on sait que 44 164 personnes ont perdu la vie, selon les recherches de l’Université Johns Hopkins.

De nombreux pays ont interdit les voyages depuis l’Afrique du Sud dans le but d’arrêter la propagation de la variante hautement infectieuse 501Y.V2, dont on pense qu’elle est originaire de là-bas et qui est soupçonnée d’être plus résistante aux vaccins.

Comment les restrictions ont-elles été assouplies?

Le pays restera dans ce qu’on appelle un verrouillage de niveau 3, mais un certain nombre de restrictions qui étaient en place prendront fin.

Les points de vente au détail peuvent désormais vendre de l’alcool entre 10h00 et 18h00 du lundi au jeudi, et les points de vente agréés peuvent servir des boissons sur place de 10h00 à 22h00, lorsqu’ils doivent fermer.

Le couvre-feu sera désormais de 23 h 00 à 4 h 00.

Les Sud-Africains ont été confrontés à trois interdictions d’alcool depuis que la pandémie a frappé en mars dernier, la dernière a été imposée le 28 décembre.

Les agents de santé, comme ici à Pretoria, recevront les premières doses de vaccin

Le gouvernement soutient qu’il était nécessaire d’alléger la pression sur le système de santé.

Les interdictions n’ont pas été populaires parmi beaucoup de citoyens et l’industrie des alcools a déclaré que des millions d’emplois étaient menacés.

Annonçant les derniers changements, M. Ramaphosa a déclaré: « Je veux appeler chacun d’entre nous à boire de manière responsable afin de ne pas subir de pic de cas de traumatisme ou une augmentation des infections due à un comportement imprudent. »

Dans des assouplissements supplémentaires des règles, 50 personnes peuvent désormais adorer à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

L’histoire continue

Les plages, les rivières, les parcs et les piscines rouvriront.

Pourquoi maintenant?

M. Ramaphosa a déclaré que le pic de la deuxième vague du virus était maintenant passé, et que « le taux moyen de nouvelles infections a diminué régulièrement au cours des trois dernières semaines ».

Les travailleurs déchargent le premier envoi de vaccins à arriver en Afrique du Sud

Il a déclaré: « Ces changements ont été rendus possibles par la réduction significative des admissions à l’hôpital Covid-19 dans toutes les provinces, réduisant la pression sur les lits et le personnel hospitalier. »

Auparavant, il s’était rendu à l’aéroport OR Tambo de Johannesburg pour saluer l’arrivée des doses Oxford-AstraZeneca, produites par le Serum Institute of India.

« L’arrivée de ces vaccins contient la promesse que nous pouvons renverser la vapeur sur cette maladie qui a causé tant de dévastations et de difficultés dans notre pays et dans le monde », a-t-il déclaré.

Le million de doses seront administrées aux travailleurs de la santé, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour le début du déploiement, et le nombre est encore inférieur à celui nécessaire pour les 1,25 million d’agents de santé du pays.

Le pays affirme avoir négocié l’accès à plus de 50 millions de doses et s’est fixé comme objectif d’inoculer 40 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, cette année.

M. Ramaphosa s’est engagé à « ne rien négliger » pour atteindre l’immunité collective.

Vous voudrez peut-être regarder: