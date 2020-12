Le gouvernement sud-africain a annoncé une nouvelle interdiction des ventes d’alcool et a rendu les masques obligatoires après une flambée des cas de coronavirus dans le pays.

Le président Cyril Ramaphosa a réintroduit des restrictions lundi après que l’Afrique du Sud soit devenue la première du continent à enregistrer un million de cas de coronavirus.

En plus de la règle du masque et de l’interdiction de l’alcool, de nombreuses plages du pays seront également fermées.

Ramaphosa a justifié la série de nouvelles mesures en signalant une «augmentation rapide» des infections, la plupart par une nouvelle souche du virus que l’on craignait d’être plus contagieuse.

Il a blâmé les événements sociaux «super-propagateurs» et un «manque extrême de vigilance pendant la période des vacances» pour la poussée.

« Nous avons baissé la garde et malheureusement, nous en payons désormais le prix », a déclaré le président lors d’un discours télévisé solennel.

Les gens prennent un bain de soleil et nagent à Bay Beach pendant que les touristes obéissent aux règles de distance sociale et de masque à Cape Town

Le pays le plus touché d’Afrique avait auparavant interdit la vente d’alcool en mars alors qu’il luttait contre sa première vague d’infections.

Ramaphosa a déclaré que les données montraient qu’une «consommation excessive d’alcool» entraînait une augmentation des cas de traumatisme signalés dans les hôpitaux.

De telles admissions mettent «une pression inutile sur nos établissements de santé publics déjà surchargés», a-t-il déclaré, annonçant que la nouvelle interdiction commencerait à partir de minuit.

Il a déclaré que plus de 41 000 agents de santé ont contracté Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Le couvre-feu du pays commencera désormais à 21 heures – à partir de 23 heures auparavant – tandis que les établissements non essentiels tels que les magasins, les bars et les restaurants fermeront à partir de 20 heures.

Tous les grands rassemblements – à l’intérieur ou à l’extérieur – seront interdits pendant les deux prochaines semaines, à l’exception des funérailles qui seront limitées à 50 personnes.

L’Afrique du Sud a dépassé dimanche un million de cas de coronavirus enregistrés, alors qu’elle a enregistré près de 27000 décès.

« Si nous n’agissons pas maintenant et si nous n’agissons pas de manière décisive, le nombre de nouvelles infections dépassera de loin ce que nous avons connu lors de la première vague et des milliers de personnes supplémentaires perdront la vie », a déclaré Ramaphosa.

Les dernières restrictions surviennent quelques jours après la fermeture de plusieurs pays à tous les voyages en provenance d’Afrique du Sud.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a interdit toutes les arrivées d’Afrique du Sud, ainsi que les voyages dans le pays, après avoir découvert deux cas d’une souche mutante Covid-19 qui entraîne une deuxième vague massive parmi les jeunes du pays.

Le nouveau mutant, appelé 501.V2, a été annoncé au Cap plus tôt ce mois-ci et est considéré comme une variante plus extrême que la nouvelle souche britannique Covid qui a plongé des millions de personnes dans de misérables verrouillages de Noël.

Les cas en Afrique du Sud sont passés de moins de 3 000 par jour début décembre à plus de 9 500 par jour, le mutant représentant jusqu’à 90% de ces nouvelles infections.

Plus de 8 500 ont été hospitalisés – dépassant le premier pic de vague du pays de 8 300 patients hospitalisés.