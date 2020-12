Au cours des derniers mois, des pays riches comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont conclu des accords avec plusieurs fabricants de médicaments et ont obtenu suffisamment de doses de vaccin contre le coronavirus pour inoculer leurs citoyens à plusieurs reprises. La Chine et la Russie ont mené leurs propres essais et lancé des programmes de vaccination de masse.

Pourtant, des pays comme l’Afrique du Sud, le pays africain le plus durement touché par la pandémie, sont dans une situation difficile car ils ne peuvent pas compter sur la charité. Bien que son gouvernement soit presque insolvable et que la moitié de ses citoyens vivent dans la pauvreté, l’Afrique du Sud est considérée comme trop riche pour se qualifier pour les vaccins à taux réduit des organisations d’aide internationales.

Et donc, dans quelques mois, lorsqu’une usine en Afrique du Sud devrait commencer à produire un million de doses de vaccin contre le coronavirus chaque jour, ces flacons seront probablement expédiés vers un centre de distribution en Europe, puis transportés d’urgence vers les pays occidentaux les a commandés par centaines de millions.

Aucune n’a été réservée à l’Afrique du Sud, qui ne s’attend pas à voir le premier filet de doses avant le milieu de l’année prochaine.