L’Afrique du Sud est peut-être un allié de la Russie, mais elle reste essentielle dans la lutte contre le VIH des États-Unis, désormais dans la recherche de vaccins.

L’Afrique du Sud et les États-Unis ne sont peut-être pas toujours d’accord, mais les États-Unis continueront à soutenir la lutte contre le VIH.

L’USAID a lancé un nouveau projet de recherche avec le Medical Research Council.

Les projets financés par les États-Unis ont eu un impact énorme dans certaines régions d’Afrique du Sud et sur le continent dans son ensemble.

L’Afrique du Sud reste un territoire clé pour le travail financé par les États-Unis sur le VIH et le Sida, alors que l’accent est de plus en plus mis sur la recherche de vaccins viables, a révélé cette semaine Han Kang, administrateur adjoint par intérim de l’USAID pour la santé mondiale.

Kang, également directeur du bureau de l’USAID sur le VIH et le Sida, s’exprimait lors d’un événement parallèle au Sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA78), organisé par BroadReach, le partenaire local de mise en œuvre de l’Afrique du Sud pour le Plan d’urgence du Président des États-Unis contre le SIDA. Secours (PEPFAR).

« Nous [last week] « Nous avons lancé une nouvelle activité de recherche et développement, dans le cadre de laquelle nous finançons directement des scientifiques basés en Afrique pour qu’ils fassent de la recherche et du développement sur des vaccins, en particulier en Afrique du Sud avec le Conseil de la recherche médicale », a déclaré Kang.

L’alliance de l’Afrique du Sud avec la Russie, et les relations tendues qui en résultent avec les États-Unis, ont fait craindre que le PEPFAR ne soit une victime politique potentielle.

Selon l’OMS, environ 7,5 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique du Sud.

BroadReach, par l’intermédiaire du PEPFAR, a joué un rôle déterminant dans l’une des plus grandes luttes contre le VIH/Sida du continent en Afrique du Sud.

Le Dr Ernest Darkoh, basé au Cap, co-fondateur de BroadReach, a siégé au Conseil consultatif présidentiel sur le VIH/Sida du président américain de l’époque, Barack Obama.

S’exprimant lors du même événement au National Press Club à Washington DC, il a déclaré que le travail effectué dans l’un des districts du KwaZulu-Natal se démarquait.

« L’une de nos plus grandes réalisations communes a été de redresser le district d’Ugu, dans le KwaZulu-Natal, qui avait à un moment donné la prévalence du VIH la plus élevée au monde. Des millions de vies ont été sauvées grâce à nos agents de santé, dont les capacités ont été renforcées grâce à l’aide artificielle. renseignement », a-t-il déclaré.

Dhirisha Naidoo, qui a passé plus de 20 ans dans le programme financé par le PEPFAR dans le district d’Ugu, dans le cadre de BroadReach, a travaillé dans la communauté bien avant l’introduction des traitements antirétroviraux (TAR).

Mais une fois que les TAR sont devenues disponibles et que la structure de soutien a été en place, le redressement d’Ugu a été remarquable, a-t-elle déclaré.

« Ugu est devenu le premier district d’Afrique du Sud à atteindre les objectifs de soins et de traitement 90-90-90 de l’UNAID. Nous sommes fiers que, la semaine dernière, deux autres districts aient également atteint cette étape ! Nous soutenons actuellement 555 000 personnes sous traitement prolongé. dans quatre districts ruraux à forte prévalence du KwaZulu-Natal et du Mpumalanga », a-t-elle déclaré.

Selon l’OMS, le PEPFAR a remporté un succès spectaculaire dans la lutte contre la pandémie en Afrique, un continent plus durement touché par le VIH, avec environ 30 millions de morts depuis 1982.

Les taux d’infection des adultes en Afrique étaient de 6,1 % fin 2005, contre 1 % à l’échelle mondiale, mais en 2007, ils étaient tombés à 5 %, contre 8 % à l’échelle mondiale.

Tirant les leçons du passé, de l’inégalité vaccinale à d’autres crises sanitaires mondiales, les soins universels et l’accès aux médicaments vitaux devraient être une priorité absolue.

« Il est injuste que des personnes meurent dans le monde à cause du manque d’accès aux médicaments qui sauvent des vies. Pour que la communauté mondiale atteigne son objectif de mettre fin au VIH en tant que crise de santé publique d’ici 2030, nous devons continuer à plaider en faveur d’un accès universel aux soins de santé et la réalisation d’une plus grande diversité, équité et inclusion dans les soins de santé mondiaux.

« Cela sera possible si le PEPFAR est de nouveau autorisé et reçoit le feu vert pour étendre ses innovations et ses réseaux afin d’atteindre davantage de personnes », a déclaré Chris Collins, président-directeur général des Amis de la lutte mondiale contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

