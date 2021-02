La semaine dernière, le jab AstraZeneca Covid-19 a reçu un accueil de haut niveau en Afrique du Sud, mais le ministre de la Santé du pays dit maintenant qu’il pourrait vendre ou échanger ses actions, après qu’une étude a mis en doute son efficacité contre la souche locale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le ministre de la Santé Zweli Mkhize a révélé que le pays était sur le point de commencer à déployer le vaccin de Johnson & Johnson la semaine prochaine.

La campagne de vaccination viendra comme un «Étude de mise en œuvre» et ciblera les agents de santé du pays. Jusqu’à présent, l’Afrique du Sud n’a obtenu qu’un petit lot de vaccin J&J, représentant environ neuf millions de doses.

Selon le résultat de la solution J&J contre la souche locale extra-contagieuse de coronavirus, l’Afrique du Sud pourrait vendre ou échanger son stock de vaccin AstraZeneca, a suggéré le ministre.

Pourquoi ne pas vendre l’AstraZeneca à d’autres pays, eh bien c’est une option … nous l’envisagerons. Premièrement, nos scientifiques nous diront ce que nous en faisons, pouvons-nous l’utiliser dans le délai disponible … avant qu’il n’expire … Sinon, pouvons-nous l’échanger avec quelqu’un d’autre.

L’Afrique du Sud a reçu la semaine dernière son premier lot d’un million de doses d’AstraZeneca, fabriqué par le Serum Institute of India (SII). Le transport a reçu un accueil chaleureux, des hauts responsables, dont le président Cyril Ramaphosa, l’ont rencontré dans un aéroport. Le pays devrait recevoir 500 000 doses supplémentaires d’AstraZeneca dans les semaines à venir.

Le déploiement du jab AstraZeneca a été suspendu ce week-end, après qu’une étude menée par l’Université sud-africaine du Witwatersrand et l’Université d’Oxford ait montré des résultats décevants quant à son efficacité. L’étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a suggéré que le jab offre une protection beaucoup moins importante contre la variante extra-contagieuse sud-africaine du virus, ainsi que contre les cas bénins de la maladie.

Si l’étude a déjà été critiquée par certains experts sur sa portée limitée, AstraZeneca a reconnu ses résultats. Pourtant, le géant pharmaceutique a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur son jab, exprimant l’espoir qu’il au moins « devrait marcher » contre les cas graves de la maladie.

L’Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d’infections et de décès à Covid-19 sur le continent africain, avec un total approchant la barre des 1,5 million. Plus de 45 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays. Pourtant, la première place continentale du pays dans le classement des coronavirus pourrait en partie provenir de faibles taux de tests parmi de nombreux autres pays africains.

