Dimanche, les infections à coronavirus signalées en Afrique du Sud ont dépassé le million depuis le début de la pandémie.

Le pays a désormais enregistré 1 004 413 cas et 26 735 décès.

Avec l’un des verrouillages initiaux les plus stricts au monde, l’Afrique du Sud a évité le nombre élevé de morts que craignaient de nombreux experts. Cependant, alors que les restrictions se sont assouplies au cours du dernier trimestre de l’année, le nombre de morts a augmenté régulièrement, commençant à grimper à l’approche des fêtes.

De nombreux Sud-Africains ont également voyagé des villes vers des provinces plus rurales pour célébrer les fêtes. Les autorités ont enregistré une augmentation quotidienne de plus de 14 000 cas le jour de Noël et les deux jours précédents, bien que le nombre soit tombé à 9 502 dimanche.

Les médecins et les infirmières ont décrit des hôpitaux débordés. «Pour de nombreux jeunes médecins de première ligne, c’est une expérience incroyablement traumatisante, le traumatisme moral de devoir, si vous voulez, décider qui vit et meurt», a déclaré le Dr Ntobeko Ntusi, président et chef de la médecine chez Groote Schuur Hospital, une grande institution publique du Cap.