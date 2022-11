L’Afrique du Sud éliminée de la Coupe du monde T20 après une défaite choc contre les Pays-Bas | Nouvelles du cricket

L’Afrique du Sud a été éliminée de la Coupe du monde T20 après avoir subi une défaite choc de 13 points contre les Pays-Bas lors de leur dernier match du Groupe 2 à Adélaïde.

Chassant 159 pour s’assurer une place en demi-finale la semaine prochaine, les Proteas ont trébuché à 145-8 avec Rilee Rossouw (25 sur 19) en tête sur un terrain lent.

Sept des huit premiers sud-africains ont atteint le double, mais aucun n’a pu résister à une attaque néerlandaise disciplinée alors que l’équipe de Temba Bavuma était éliminée.

La défaite des Proteas a confirmé la place de l’Inde en demi-finale, le vainqueur du Pakistan contre le Bangladesh prenant la deuxième place de qualification dans le groupe 2.

L’Afrique du Sud semblait se rapprocher des huitièmes de finale il y a une semaine, avec une victoire de cinq guichets contre l’Inde après une pluie contre le Zimbabwe et une démolition de 104 points contre le Bangladesh.

Cependant, ils ont ensuite perdu un affrontement sous la pluie contre le Pakistan jeudi et cette défaite contre les Pays-Bas a maintenant mis fin à leurs espoirs d’un premier titre de Coupe du monde.

Image:

Les Pays-Bas ont joué et aligné avec brio pour limiter l’Afrique du Sud à 145-8 dans une poursuite de 159





Les couturiers néerlandais Fred Klaassen (2-20) et Brandon Glover (3-9) ont joué un rôle déterminant dans la restriction de l’Afrique du Sud, Klaassen avec le premier guichet des manches lorsqu’il a eu un Quinton de Kock (13) en progression rattrapé par Scott Edwards dans le troisième plus.

Bavuma (20) a été nettoyé par Paul van Meekeren à la fin du sixième, tandis que Glover a continué à rendre compte de Rossouw, David Miller (17) et Wayne Parnell (0).

Miller a été licencié par une superbe prise de l’ancien polyvalent sud-africain Roelof van der Merwe, avec le joueur de 37 ans, qui a joué pour les Proteas lors des Coupes du monde T20 2009 et 2010, revenant d’une jambe courte et fine pour prendre un crieur.

Avec la batte, les Pays-Bas ont fait 158-4 après avoir été insérés – les ouvreurs Stephan Myburgh (37 sur 30) et Max O’Dowd (29 sur 31) en ont mis 58, avant Tom Cooper (35 sur 19), Colin Ackermann (41 sur 26 ) et Edwards (12no sur 7) ont contribué.

Ackermann et Edwards ont pillé 31 points au cours des deux dernières manches des manches, avec Kagiso Rabada frappé pour trois quatre au 19e et Ackermann clouant Parnell pour deux six au 20e, des points qui coûteraient finalement cher à l’Afrique du Sud.

Les Pays-Bas ont porté un toast à une deuxième victoire consécutive dans les Super 12, avec ce triomphe sur les Proteas après une victoire sur le Zimbabwe après avoir commencé le tour avec des défaites contre le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan.

Et après?

Prochaines semaines demi finales sont à Sydney mercredi puis à Adélaïde jeudi, tous deux à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec le final à Melbourne le dimanche 13 novembre, également à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni.