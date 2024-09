L’Afrique du Sud dispose d’un bon système de vaccination des enfants : qu’est-ce qui l’empêche d’être performant ?

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Les deux interventions de santé publique qui ont eu le plus grand impact sur la santé mondiale sont l’eau potable et vaccins. Professeurs Susan Goldstein et Haroon Saloojee évaluer le programme de vaccination des enfants en Afrique du Sud.

Pourquoi les vaccinations infantiles sont-elles si importantes ? Quels sont les essentiels ?

Une étude récente publiée dans La Lancette estime que depuis 1974, 154 millions de vies ont été sauvés grâce à la vaccination, pour la plupart des enfants.

UN 2016 Une étude menée dans des pays à revenu faible ou intermédiaire a révélé que pour chaque dollar investi dans les vaccins, le retour sur investissement était estimé à 44 $ UScompte tenu des avantages sociaux et économiques plus larges.

Les vaccins infantiles sont plus efficaces lorsqu’ils sont administrés aux enfants au bon âge et à la posologie recommandée, car les enfants sont sensibles à certaines maladies à certains âges.

A titre d’exemple, la polio survient le plus fréquemment chez les enfants en dessous du l’âge de cinq ans. Cinq doses de vaccins contre la polio sont recommandées, dès la naissance.

En tant que maladie évitable par la vaccination, la plus contagieuse et la plus évolutive, rougeole est souvent décrit comme le « canari dans la mine de charbon » : un avertissement concernant d’autres épidémies qui pourraient surgir là où il existe des lacunes dans la couverture vaccinale.

Comment se porte l’Afrique du Sud ?

Une étude de cas réalisée en 2011/2012 a révélé que l’Afrique du Sud dépensait 131 millions de dollars américains sur l’achat de vaccins de base pour enfants, moins de 1 % à 1,5 % des dépenses de santé publique et comparable aux pays d’Amérique latine connus pour l’adoption précoce des vaccins. En 2023, de nouveaux vaccins ont été inclus dans le programme élargi de vaccination de routine pour une valeur de 194 millions de dollars américains.

Nous dépensons de manière appropriée en vaccins.

L’Afrique du Sud dispose d’un excellent programme de vaccination avec une protection offerte contre 11 maladies.

Selon le Baromètre Santé du Districtla couverture nationale pour les enfants de moins d’un an était 82,2% en 2022/3.

Couverture vaccinale nationale pour les enfants de moins de 1 an. Crédit : Baromètre Santé District



En 2019, un enquête nationale sur la vaccination des ménagesla première enquête de ce type réalisée depuis deux décennies, a fourni l’image la plus détaillée dont nous disposons du programme de vaccination de l’Afrique du Sud. L’enquête a porté sur près de 2 millions de foyers et a révélé que 84 % des bébés avaient reçu toutes leurs injections avant l’âge d’un an.

Même si ces taux peuvent paraître bons, ils sont en deçà des Objectif 90 % fixée par les Nations Unies. Ils sont également inférieurs à ceux de plusieurs autres pays subsahariens, comme le montre ce graphique.

Couverture vaccinale sud-africaine des enfants d’un an par rapport aux autres pays subsahariens. Crédit : UNICEF 2023



Mais ce qui est plus préoccupant, c’est la disparité au niveau des districts. Par exemple, Sekhukhune, dans la province du Limpopo, avait un taux de couverture d’à peine 53%ce qui signifie que près d’un enfant sur deux n’était pas complètement vacciné. Dix autres quartiers avaient des taux de couverture inférieurs à 75 %, ce qui signifie qu’au moins un quart des enfants n’étaient pas entièrement protégés.

Qu’est-ce qui empêche le pays d’atteindre l’objectif de 90 % ?

Dans le enquête nationale les principales raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas complètement vaccinés étaient liées aux services de santé :

le vaccin était en rupture de stock (29%)

l’enfant était malade et on ne lui a pas proposé de vaccin (12 %)

les soignants ne savaient pas que l’enfant devait être vacciné (19 %)

la personne qui s’occupe de l’enfant a oublié que l’enfant avait une visite de vaccination prévue (6 %)

il n’y avait personne pour emmener l’enfant à la clinique (9 %).

D’autres facteurs incluent :

interactions négatives avec les agents de santé – celles-ci peuvent dissuader les soignants d’emmener les enfants se faire vacciner

temps d’attente

la dynamique au sein des familles – par exemple, les mères adolescentes et les soignants âgés peuvent avoir des difficultés à amener leurs enfants dans les cliniques.

Il existe des refus de vaccination de la part des parents pour des raisons religieuses ou autres, mais ils sont peu fréquents (3 %).

Que faut-il faire ?

Pour mieux protéger les enfants, l’Unicef Programme de vaccination 2030 recommande une approche « centrée sur les personnes » :

s’assurer que tous les agents de santé sont qualifiés pour administrer les vaccins et ne pas manquer les occasions de vacciner un enfant chaque fois qu’il se rend dans un service de santé

éviter les pénuries de vaccins en reliant électroniquement les pharmacies centrales aux établissements

écouter les communautés pour comprendre leurs attitudes à l’égard des vaccins et leurs expériences avec les agents de santé dans les cliniques, tant bonnes que mauvaises.

En Afrique du Sud, les districts où la couverture est faible méritent une attention particulière, notamment en améliorant l’accès aux services de vaccination. Cela pourrait signifier ouvrir des cliniques le week-end ou le soir afin que les parents qui travaillent puissent amener leurs enfants se faire vacciner.

Les vaccins sont le méthode la plus sûre pour protéger les enfants des maladies potentiellement mortelles. Nous devons veiller à ce que chaque enfant en bénéficie.

