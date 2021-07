L’Afrique du Sud déploie des militaires dans deux provinces au milieu des pillages et des violences après l’emprisonnement de l’ex-président Zuma

La violence et le pillage ont éclaté pour un quatrième jour lundi à la suite de la décision de la Haute Cour d’emprisonner l’ancien président et vétéran de la lutte contre l’apartheid Zuma pour outrage au tribunal.

Des militaires ont été envoyés dans le Gauteng, où se trouvent les grandes villes de Pretoria et Johannesburg, et dans le KwaZulu-Natal, la province natale de l’ancien président, où il compte de nombreux partisans.

La Force de défense nationale sud-africaine (ANDF) a publié lundi une déclaration indiquant qu’elle avait envoyé des troupes à « assurer la sécurité et un environnement de travail sûr pour les membres du SAPS [South African Police Service]”.

Déclaration aux médias de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud | lundi 12 juillet 2021 | La Force de défense nationale sud-africaine déploiera des soldats dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal pour aider les organismes chargés de l’application des lois.#SANDFpic.twitter.com/ExlsUC4Lxk – SA Force de défense nationale (@ SANDF_ZA) 12 juillet 2021

Des images de diverses parties du KwaZulu-Natal prétendaient montrer des images de pillages généralisés et de dommages matériels.

Selon les médias locaux, des émeutiers ont même mis le feu au centre commercial Brookside à Pietermaritzburg tôt lundi matin.

Visuels en direct provenant de Point Rd Shoprite à Durban CBD. Pillage non stop toute la nuit jusqu’au matin. Pas de présence policière. (Visuels accélérés) #ShutdownSApic.twitter.com/E8E1liGELl – Leanne Manas (@LeanneManas) 12 juillet 2021

Nous sommes une nation triste #ShutdownSApic.twitter.com/f8QIvSkhLN – Hermaine M (@HermaineM) 12 juillet 2021

Plus de 200 personnes dans les points chauds des émeutes ont été arrêtées, et au moins six ont perdu la vie dans la crise turbulente, selon la police.

L’actuel président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a condamné la destruction de biens et a critiqué les actions des manifestants violents, affirmant qu’ils sont « mettre des vies en danger et nuire à nos efforts pour reconstruire l’économie ».

Alors que de nombreuses manifestations sont une réponse directe à l’emprisonnement de Zuma, on pense que les conditions économiques défavorables et la pandémie de coronavirus ont exacerbé la situation.

L’Afrique du Sud post-apartheid n’avait jamais vu un président emprisonné auparavant. Les fidèles partisans de Zuma se sont rassemblés autour de son domicile à deux reprises la semaine dernière pour empêcher l’ancien dirigeant d’être arrêté.

Zuma n’a pas assisté à une enquête sur la corruption concernant des allégations selon lesquelles il aurait donné de l’argent de l’État à trois frères indiens nommés Gupta et leur aurait permis d’exercer une influence politique au cours de ses neuf ans de présidence. L’ancien président, qui a exercé ses fonctions de 2009 à 2018, clame son innocence face aux allégations. L’avocat de Zuma a tenté de faire révoquer sa peine de 15 mois de prison lors d’une audience devant un tribunal de grande instance lundi.

Les partisans de l’ancien président ont accusé le tribunal d’être politisé, tandis que ses détracteurs ont fait valoir que le verdict prouvait que personne n’était au-dessus des lois. L’ex-dirigeant a déclaré que l’Afrique du Sud revenait à son passé d’apartheid et qu’être emprisonné à 79 ans pendant une pandémie mettrait sa vie en danger.

