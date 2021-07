L’Afrique du Sud déploie 10 000 soldats pour réprimer les émeutes, selon le ministre, alors que le nombre de morts dans le KwaZulu-Natal et le Gauteng atteint 117

S’exprimant jeudi soir lors d’une conférence de presse télévisée, la ministre par intérim de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré qu’elle était satisfaite des informations selon lesquelles la province de Gauteng était « en grande partie calme » et qu’il y avait eu moins d’incidents au cours des dernières 24 heures.

Gauteng, qui comprend les villes du Highveld de Pretoria et de Johannesburg et abrite un quart de la population du pays, n’a connu que six incidents de violence et de pillage au cours de la dernière journée, selon Ntshavheni.

Elle a déclaré que cela était dû au déploiement ciblé de troupes et de policiers dans les points chauds des troubles. « Ce matin, 10 000 bottes étaient déjà au sol, ce qui représente une augmentation de 5 000 par rapport à hier matin. Ntshavheni ajouté.

Le ministre a déclaré qu’un total de 725 personnes avaient été arrêtées dans le Gauteng et qu’il y avait eu 26 morts au cours des troubles dans la seule région.

Ntshavheni a déclaré que la situation au Kwazulu-Natal demeure « volatil » mais il y avait des mouvements vers la stabilité. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées dans la province orientale et 91 sont décédées au cours des troubles.

Mercredi, le ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula a insisté sur le fait que le pays n’était pas en état d’urgence malgré les violences et les pillages déclenchés par l’emprisonnement de Zuma.

Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour ne pas avoir assisté à une enquête sur la corruption. Deux fois la semaine dernière, ses partisans se sont rassemblés devant son domicile pour éviter qu’il ne soit arrêté.

