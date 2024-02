L’Afrique du Sud demande à un tribunal de l’ONU d’examiner de toute urgence le ciblage de Rafah par Israël dans une affaire de génocide en cours

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Le gouvernement sud-africain a déclaré mardi qu’il avait déposé une « demande urgente » auprès de la Cour internationale de Justice de l’ONU pour examiner si les opérations militaires israéliennes visant la ville de Rafah, au sud de Gaza constituent une violation des ordonnances provisoires que le tribunal a rendues le mois dernier dans un affaire alléguant un génocide.

L’Afrique du Sud a déclaré qu’elle avait demandé au tribunal d’évaluer si les frappes israéliennes sur Rafah et son intention de les lancer une offensive terrestre sur la ville où 1,4 million de Palestiniens ont cherché refuge, viole à la fois le Convention des Nations Unies sur le génocide et les ordonnances préliminaires rendues par le tribunal le mois dernier à une affaire accusant Israël de génocide.

Rafah se trouve à la frontière avec l’Égypte, qui a prévenu qu’une offensive sur la ville qui abrite aujourd’hui plus de la moitié de la population de Gaza entraînerait un désastre.

Le gouvernement sud-africain a déclaré dans un communiqué que Rafah était « le dernier refuge pour les survivants de Gaza ». Il a demandé le plus haut tribunal de l’ONU d’envisager d’utiliser ses pouvoirs pour délivrer des commandes préliminaires disant à Israël de mettre un terme aux morts et aux destructions là-bas.

L’Afrique du Sud déjà on prétend qu’Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre le groupe militant Hamas à Gaza et a déposé une plainte auprès du tribunal international en décembre. Une décision sur les allégations de génocide pourrait prendre des années.

L’Afrique du Sud a également demandé au tribunal d’ordonner un cessez-le-feu à Israël, mais les juges ne l’ont pas obtenu.

Dans son nouveau dossier, le gouvernement sud-africain s’est déclaré « gravement préoccupé par le fait que l’offensive militaire sans précédent contre Rafah, annoncée par l’État d’Israël, a déjà conduit et entraînera de nouveaux meurtres, dégâts et destructions à grande échelle ».

L’Afrique du Sud a déclaré qu’elle demandait que cette question soit traitée de toute urgence « à la lumière du bilan quotidien des morts à Gaza ».

Le tribunal n’a pas immédiatement confirmé la réception de la nouvelle demande. S’il décide de tenir une autre audience sur la demande de mesures provisoires supplémentaires, il se prononcera probablement alors dans quelques semaines.

Israël nie fermement commettant un génocide à Gaza et affirme qu’il fait tout ce qu’il peut pour épargner les civils et qu’il ne cible que les militants du Hamas. Il affirme que la tactique du Hamas consistant à s’implanter dans des zones civiles rend difficile la possibilité d’éviter des pertes civiles.

L’attaque israélienne a provoqué des destructions à Gaza, avec plus de 28 000 personnes tuées, dont plus de 70 % de femmes et de mineurs, selon les responsables locaux de la santé dans l’enclave contrôlée par le Hamas. Environ 80 % de la population a été déplacée, selon l’ONU. une catastrophe humanitaire a poussé plus d’un quart des Palestiniens de Gaza vers la famine.

Israël affirme avoir tué des milliers de militants dans le but d’écraser le Hamas en représailles aux attaques du 7 octobre contre le sud d’Israël. Environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et 250 ont été prises en otages.

L’Afrique du Sud a accusé Israël de ignorer la décision préjudicielle du tribunal dans les jours qui ont suivi sa publication, en continuant à tuer des civils.

« Israël estime qu’il a le droit de faire ce qu’il veut », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor.

Les efforts juridiques de l’Afrique du Sud sont ancrés dans des problèmes au cœur de son identité: Son parti au pouvoir, l’African National Congress, compare depuis longtemps la politique d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui limitait la plupart des Noirs à des « patries ». L’apartheid a pris fin en 1994.

L’attaque militaire israélienne à Gaza a été décrite la semaine dernière comme “sur le dessus” du président américain Joe Biden, une vive critique de la part d’un proche allié. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait également averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’Israël ne devrait pas mener d’opération militaire contre le Hamas à Rafah sans un plan « crédible et exécutable » pour protéger les civils.

___

Couverture AP de la guerre Israël-Hamas : https://apnews.com/hub/israel-hamas-war